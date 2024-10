UniCredit : le rachat intégral de Commerzbank pourrait renforcer le groupe, selon Fitch

(AOF) - Pour Fitch, l'acquisition par UniCredit Sp.A. d'une participation de 21% dans Commerzbank AG n'aurait pas d'effet immédiat sur la note de défaut à long terme de la banque italienne (BBB/stable). Pour l’agence de notation, une prise de contrôle complète pourrait avoir des conséquences positives pour UniCredit si les risques d'exécution et le processus de restructuration sont bien gérés et si les paramètres de capital de l'entité combinée restent sains.

L'analyse préliminaire de Fitch suggère qu'un rachat pourrait être positif pour UniCredit en se traduisant par des franchises plus fortes et de premier plan dans des économies clés et en réduisant sensiblement la sensibilité à l'État et à l'économie italiens. L'entité combinée pourrait également présenter un profil de risque plus faible et une meilleure qualité d'actifs, car la part de l'Allemagne et d'autres économies bien notées l'emporterait sur celle de l'Italie.

" L'Allemagne deviendrait le plus grand marché d'UniCredit, avec 30% à 35% des revenus et de l'exposition, suivie par l'Italie (30% à 35% des revenus et environ 25% de l'exposition) et les PECO, y compris l'Autriche (15% à 20% de l'exposition) ", précise l'agence de notation.