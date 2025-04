Unicredit : l’offre sur Banco BPM se déroulera du 28 avril au 25 juin

(AOF) - La banque italienne Unicredit a indiqué que l’autorité italienne des marchés, la Consob, avait approuvé le document d’offre pour sa proposition de rachat de sa concurrente, Banco BPM. L’offre se déroulera du 28 avril au 25 juin et Unicredit propose 0,175 nouvelle action Unicredit contre une action Banco BPM.

Parallèlement, la BCE a autorisé Crédit Agricole SA à franchir le seuil de 10% du capital de Banco BPM et, par conséquent, à détenir une participation allant jusqu'à 19,9%. Au cours quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025, la banque française a conclu des instruments additionnels relatifs aux actions Banco BPM et dispose désormais d'une position en produits dérivés portant sur 9,9% du capital du groupe bancaire italien.

Crédit Agricole SA a annoncé son intention d'exercer son droit à la livraison en physique de l'ensemble des actions Banco BPM sous-jacentes à la position en instruments dérivés. Par conséquent, elle détiendra 19,8% du capital de la banque italienne. Crédit Agricole SA a précisé ne pas avoir l'intention de lancer une offre publique sur le capital de Banco BPM.