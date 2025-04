UniCredit: l'Allemagne approuve l'opération Commerzbank information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:17









(CercleFinance.com) - L'Office allemand des cartels a annoncé lundi avoir approuvé la prise de participation de 29,99% d'UniCredit au sein du capital de Commerzbank.



Dans un communiqué, l'autorité allemande de la concurrence, qui précise avoir examiné attentivement l'opération, estime qu'aucun problème n'a été identifié même dans les régions ou les métiers où la concentration est la plus élevée du fait du nombre toujours élevé d'acteurs évoluant au sein du secteur.



Les deux banques proposent toutes les deux des services à destination des particuliers et des entreprises.



En Allemagne, UniCredit opère principalement par l'intermédiaire d'UniCredit, anciennement HypoVereinsbank.



En Allemagne, une prise de participation doit être notifiée à l'agence de régulation dès lors qu'elle dépasse le seuil de 25% du capital.





Valeurs associées UNICREDIT 47,715 EUR MIL +3,01%