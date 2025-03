UniCredit finalise l'acquisition de Aion Bank et Vodeno pour 376 millions d'euros

( AFP / MIGUEL MEDINA )

La deuxième banque italienne UniCredit a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition de l'intégralité du capital de son homologue belge Aion Bank et du fournisseur de services bancaires polonais Vodeno pour 376 millions d'euros.

Cette annonce fait suite à la signature d'un accord contraignant en juillet 2024 concernant l'acquisition de ces deux sociétés pour un montant d'"environ 370 millions d'euros".

"Notre engagement à offrir les meilleurs rendements du marché (...) est parfaitement équilibré avec notre engagement à investir dans l'avenir", s'est félicité Andrea Orcel, le patron d'UniCredit, cité dans un communiqué du groupe italien.

"Dans ce contexte, Aion Bank/Vodeno représente un investissement à la fois pour améliorer notre capacité technologique, par l'acquisition d'une équipe qui a fait ses preuves et qui a développé l'un des systèmes les plus modernes et les plus flexibles du marché, et pour nos activités, nous permettant de croître de manière significative en entrant sur de nouveaux marchés, secteurs et segments de clientèle", a ajouté M. Orcel, selon la même source.

UniCredit pourra ainsi offrir certains de ses services "aux principaux marchés européens, dont l'Allemagne et la Pologne", précise le communiqué.