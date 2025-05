UniCredit: en hausse, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - UniCredit s'arroge plus de 1% à Milan après que Jefferies a réitéré son conseil 'achat' sur le titre, tout en remontant son objectif de cours de 7% à 65,8 euros, dans une note sur le secteur bancaire italien pour lequel il rehausse ses estimations de BPA en moyenne de 8% en 2025 et de 4% en 2026/27.



'Malgré le parcours du secteur, les banques italiennes continuent de se négocier en dessous de leur ratio P/E historique, tandis que les estimations consensuelles ne semblent pas agressives', souligne le broker.



'Nous continuons de privilégier UniCredit, qui propose des croissances annuelles moyennes de 9% du BPA et de 5% de la valeur d'actifs nets tangibles entre les exercices 2024 et 2027, sur une base autonome', poursuit-il.





Valeurs associées UNICREDIT 56,960 EUR MIL +0,81%