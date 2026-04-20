UniCredit dit pouvoir augmenter le bénéfice de Commerzbank de €600 mlns en 2028

UniCredit CRDI.MI a déclaré lundi que le bénéfice net de Commerzbank pourrait atteindre 5,1 milliards d'euros d'ici 2028 grâce au plan stratégique que la banque italienne prévoit pour son concurrent allemand en cas de fusion.

Premier actionnaire de Commerzbank, UniCredit cherche à porter sa participation dans l'établissement bancaire allemand à plus de 30%, ce qui laisserait au groupe italien la possibilité de continuer à acheter des actions de son concurrent l'année prochaine.

UniCredit présenterait "une approche de création de valeur" pour Commerzbank, a déclaré le groupe dirigé par Andrea Orcel, ajoutant que la deuxième banque allemande n'était pas suffisamment préparée pour relever les défis futurs et qu'elle se concentrait trop sur les résultats à court terme.

L'approche d'UniCredit s'est jusqu'ici heurtée à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et des salariés de Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand Bettina Orlopp ayant qualifié le mois dernier la situation d'"étrange" et l'offre du groupe italien de "très basse".

Dans des diapositives publiées sur son site web en amont d'une conférence téléphonique animée par Andrea Orcel, UniCredit a indiqué lundi que son plan, intitulé "Commerzbank déverrouillée" ("unlocked") permettrait au groupe allemand d'enregistrer un bénéfice net supplémentaire de 600 millions d'euros en 2028, venant s'ajouter aux 4,5 milliards d'euros attendus par le consensus.

UniCredit "estime que Commerzbank devrait se repositionner pour se préparer à l'avenir en accélérant la croissance de son chiffre d'affaires et en mettant l'accent sur l'investissement et la transformation", selon un communiqué, la banque allemande disposant d'un "potentiel de croissance et de réduction des risques significatif" au-delà de sa stratégie actuelle.

Commerbank n'a pas souhaité commenter.

(Valentina Za et Cristina Carlevaro; avec la contribution de Linda Pasquini et Tom Sims; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)