 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,59
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UniCredit conserve une participation de 2% dans Generali, Orcel dit "observer la situation"
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 14:41

UniCredit CRDI.MI a acquis une participation dans Generali GASI.MI en tant qu'"investissement financier", mais la banque italienne est également ouverte à une collaboration avec le plus grand assureur national, a déclaré jeudi son administrateur délégué Andrea Orcel.

S'adressant à une commission parlementaire à Rome, Andrea Orcel a déclaré qu'UniCredit avait réduit sa participation de 6,7% à un peu plus de 2% après avoir établi que les conditions n'étaient pas réunies pour poursuivre des initiatives conjointes avec Generali.

"C'est une bonne entreprise et nous aurions pu avoir un intérêt - étant donné l'état des partenariats que nous avons avec d'autres partenaires, tels que la gestion d'actifs - à explorer les moyens de coopérer", a-t-il déclaré.

Pour l'instant, UniCredit conserve sa participation résiduelle, a-t-il déclaré.

"Nous observons la situation", a ajouté Andrea Orcel.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCO BPM
12,500 EUR MIL +0,32%
COMMERZBANK
33,980 EUR XETRA -1,36%
CREDIT AGRICOLE SA
16,5150 EUR Euronext Paris +0,36%
GENERALI
34,130 EUR MIL +0,21%
UNICREDIT
63,920 EUR MIL +0,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:53 

    Un dernier hommage a été rendu mercredi à l'actrice algérienne Baya Bouzar, alias Biyouna, au théâtre national d'Alger, avant son enterrement au cimetière d'El Alia. Figure du cinéma algérien, elle est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans. ... Lire la suite

  • Strasbourg s’illumine pour l’ouverture du marché de Noël
    Strasbourg s’illumine pour l’ouverture du marché de Noël
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:53 

    Vin chaud, illuminations et foule dense dans les rues du centre-ville : le marché de Noël de Strasbourg, véritable aimant touristique en Alsace, ouvre ses 300 chalets.

  • ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    ArcelorMittal: le "vote aujourd'hui est très important" (Binet)
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet explique que le vote d'une proposition de loi visant à nationaliser l'aciériste ArcelorMittal en France "est très important" et "doit devenir une cause nationale". SO

  • Macron annonce un "nouveau service national"
    Macron annonce un "nouveau service national"
    information fournie par AFP Video 27.11.2025 14:52 

    "Un nouveau service national va être institué, progressivement dès l’été prochain", affirme le chef de l'Etat lors d'un déplacement auprès de la 27e Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) de Varces, en Isère.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank