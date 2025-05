Unibel: l'OPAS démarre ce mardi information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Unibel, déposée par BNP Paribas pour le compte de Comptoir Général des Fromagers Français, sera ouverte du 27 mai au 9 juin 2025 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire rehaussé de 1.180 euros, la totalité des 34.472 actions Unibel qu'il ne détient pas représentant 1,48% du capital de la société holding du groupe agroalimentaire Bel.



Les conditions de détention relatives au retrait obligatoire étant déjà remplies par l'initiateur, celui-ci a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'OPAS si les conditions requises demeurent réunies.





Valeurs associées UNIBEL 1 160,0000 EUR Euronext Paris 0,00%