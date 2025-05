Unibel: feu vert de l'AMF à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé par BNP Paribas, agissant pour le compte de Comptoir Général des Fromagers Français, visant les actions Unibel.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire rehaussé de 1.180 euros, la totalité des 34.472 actions Unibel qu'il ne détient pas représentant 1,48% du capital du groupe. Une nouvelle information fera connaître le calendrier de l'offre.



Il est précisé que les conditions de détention relatives au retrait obligatoire étant déjà remplies par l'initiateur, celui-ci a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'OPAS si les conditions requises demeurent réunies.





Valeurs associées UNIBEL 1 160,0000 EUR Euronext Paris 0,00%