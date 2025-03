Unibail-Rodamco-Westfield veut faire revenir Xavier Niel dans son conseil de surveillance

Xavier Niel à Paris, le 18 septembre 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a indiqué, jeudi dans un communiqué, vouloir proposer à ses actionnaires de nommer l'homme d'affaires français Xavier Niel au sein du conseil de surveillance du groupe.

Propriétaire du groupe de télécommunications Iliad, Xavier Niel a été membre du conseil de surveillance d'URW de novembre 2020 à octobre 2024.

Selon la déclaration la plus récente faite auprès de l'Autorité des marchés financiers, le milliardaire et sa famille détiennent 25,51% du capital et des droits de vote d'URW.

Xavier Niel avait mené en 2020 avec Léon Bressler, ancien PDG de l'entreprise de 1992 à 2006, une fronde d'actionnaires contre la précédente direction du groupe, plaidant pour un changement radical de stratégie.

Ils mettaient en cause le rachat en juin 2019 du géant anglo-saxon Westfield pour plus de 20 milliards d'euros, qui a endetté la foncière, et réclamaient la cession des centres acquis aux Etats-Unis à cette occasion.

Une fronde couronnée de succès avec l'arrivée à la tête du conseil de surveillance de Léon Bressler et à la présidence du directoire de Jean-Marie Tritant, fin 2020.

Le président du conseil de surveillance, Jacques Richier, "accueille chaleureusement le retour de Xavier Niel au sein du conseil de surveillance, qui souligne et réaffirme son engagement de long terme envers URW", selon le communiqué diffusé jeudi.

Cette décision intervient après l'annonce de deux membres du conseil de surveillance de ne pas demander le renouvellement de leur mandat.

URW proposera également à son assemblée générale en avril de nommer Michaël Boukobza, ancien directeur général d'Iliad-Free, au conseil de surveillance pour trois ans.