Unibail-Rodamco-Westfield rehausse son objectif de bénéfice et change de directeur général

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (-1,51%, à 89,78 euros) a publié son point d’activité trimestriel et en a profité pour relever son objectif de bénéfice récurrent ajusté par action. Le groupe a également dévoilé un changement surprise à sa tête et annoncé une prise de participation de 25% dans un complexe immobilier en Ecosse. URW a dévoilé des revenus locatifs bruts de 2,1 milliards d’euros pour les neuf premiers mois de l’année, soit un repli de 3,5%, dont -1,7% pour les centres commerciaux.

Le groupe vise désormais un bénéfice récurrent par action d'au moins 9,50 euros pour l'ensemble de l'année. Auparavant, l'objectif était entre 9,30 et 9,50 euros.

Jean-Marie Tritant, le directeur général, explique cette bonne performance par " la hausse des ventes aux locataires et l'augmentation de la fréquentation sur l'ensemble de notre portefeuille d'actifs phares situés dans les meilleurs marchés européens et américains ".

Le dirigeant a également annoncé la finalisation ou la sécurisation de 1,6 milliard d'euros de cessions et avec 0,7 milliard d'euros de transactions non stratégiques supplémentaires en discussion, l'objectif d'atteindre 2,2 milliards d'euros de cessions est en bonne voie pour être atteint.

Le départ de Jean-Marie Tritant surprend Jefferies

Pour Jefferies, parmi les annonces du spécialiste de l'immobilier commercial, la principale surprise est la nomination de Vincent Rouget aux postes directeur général et de président du directoire à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Jean-Marie Tritant. Les analystes de la banque d'investissement américaine estiment que cette décision résulte probablement du dépassement de coût du projet Westfield Hamburg. Autre supposition de Jefferies : cette décision semble avoir été initiée par Xavier Niel, le principal actionnaire du groupe, et le conseil de surveillance, plutôt que par Jean-Marie Tritant lui-même.

Unibail-Rodamco-Westfield a également annoncé l'acquisition d'une participation de 25% dans St James Quarter, un complexe multifonctionnel emblématique à Edimbourg, en Ecosse. Il regroupe 110 commerces, espaces de loisirs et restaurants sur 80 300 mètres carrés, ainsi que 152 appartements hauts de gamme destinés à la vente. URW se chargera de la gestion de cet actif, qui reste détenu à 75% par le fonds de pension APG.

Face à toutes ces annonces, les analystes de Jefferies ont maintenu leur recommandation à Acheter sur le titre URW, avec un objectif de cours de 100 euros.

Points clés

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux ;

- Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les États-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni (7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition : positionnement sur 15 des marchés d’Europe les plus attractifs et 8 de ceux des États-Unis et croissance reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « A Platform for Growth » 2025-2028 :

- centres commerciaux sous marque Westfield, situés dans des zones au PIB/habitant supérieur de + 30 % aux moyennes nationales : croissance rapide des revenus par hausse des loyers et taux d’occupation d’une part, maximisation de la valeur des actifs d’autre part

-potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés), développements mixtes et données,

- désendettement accéléré par stricte discipline des coûts et cessions en Europe (2,2 Md€ d'ici 2026, dont 1,6 Md€ sécurisés à fin juin),

- agence interne de retail media Westfield Rise à la croissance rapide et très rentable ; 180 M€ de revenus vs 115 M€ en 2024,

- licence Westfield : à l’image de celui signé en mai avec les centres Cinomi, nouveaux partenariats attendus, avec une rentabilité d’exploitation de 3° M€ environ en 2028,

- congrès & expositions : vers un bénéfice d’exploitation 2028 de 205 M€ environ, vs 167 M€ en 2018-24 via l’amélioration des connexions Paris-le Bourget et Paris-Nord Villepinte ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : - 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015,

- valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…,

- emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ;

- Après le succès du centre de Hambourg, livraison des projets (1,6 Md€) à Londres et Cerny ;

- Bilan encore tendu avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 % mais levier de la dette ramené à 9,2 et 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €, en repli de 4,8 % en raison de l’effet de change $/€), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ;

- Après une hausse des loyers de 7,1 % et un effritement du bénéfice par action récurrent, objectifs 2025 d’une progression du résultat net par action dans le haut de fourchette de 9,3-9,5 € ;

- Plan 2025-2028 : hausse annuelle de 5,8 à 5,6 % de l’excédent d’exploitation, ratio d’endettement LTV de 40 % et effet de levier de la dette de 8 ;

- Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €, puis du dividende 2025 à 4,5 % et engagement sur un taux de distribution à 60 % au titre de 2026 puis 60 à 70 % au titre de 2027.