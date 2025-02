Unibail Rodamco Westfield recule : profit par action attendu en repli en 2025

(AOF) - Unibail Rodamco Westfield (-0,95% à 81,52 euros) est en baisse après la publication de ses résultats 2024. Le groupe immobilier spécialiste des centres commerciaux affiche un RNRAPA (résultat net récurrent ajusté par action) supérieur aux prévisions à 9,85 euros mais sa prévision 2025 de RNRAPA est plus modeste, comprise entre 9,30 euros et 9,50 euros. Elle est portée par une croissance sous-jacente d'au moins 5 % et impactée par les cessions d’actifs en 2024 et 2025.

URW annonce une hausse du chiffre d'affaires des commerçants de 4,5 % et de la fréquentation des centres commerciaux de 2,6 % sur un an.

Les loyers nets ressortent à 2,07 milliards d'euros, en hausse de 5,8 % à périmètre constant. L'excédent brut d'exploitation 2024 atteint 2,35 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2023 à périmètre constant.

URW proposera une distribution de 3,5 euros par action, en progression de 40%.

" En 2024, nous avons enregistré une très forte performance opérationnelle pour l'ensemble de nos activités", commente Jean-Marie Tritant, président du Directoire. "Nous avons réalisé pour 1,6 milliard d'euros de cessions d'actifs à des valeurs en ligne avec nos expertises, contribuant à une amélioration de 100 points de base sur un an de notre ratio d'endettement à 40,8 %, son plus bas niveau depuis 2019", souligne-t-il.

