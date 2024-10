Unibail-Rodamco-Westfield optimiste pour 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (-0,16% à 77,16 euros) affiche des revenus locatifs en hausse de 2,8% sur un an à 1,8 milliard d'euros sur neuf mois. Sur cette période, URW a signé 1 508 baux, contre 1 637 sur la même période de 2023. Le groupe s'attend à un résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) annuel dans le haut de la fourchette de 9,65 à 9,80 euros. "Grâce à une performance opérationnelle toujours solide, avec une tendance positive du chiffre d'affaires dans toutes les activités, URW s'attend désormais à atteindre la limite supérieure de ses prévisions de résultats pour 2024"

