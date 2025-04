Unibail Rodamco -Westfield confirme ses prévisions

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ;

- Livraison des 3,5 Mds€ de projets en pipeline pour 2025 à Hambourg, Londres et Cerny ;

- valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…,

- 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015,

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain :

- développement de la marque Westfield et croissance rapide de l’activité très rentable de l’agence interne Westfield Rise,

- accélération du désendettement par stricte discipline des coûts et cessions (972 M€ en Europe sur le 1er trimestre), d’où la reprise des acquisitions, de 800 M€ en 2024,

- maximisation de la valeur des actifs : exploitation du potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés,, dans les données et lancement de développements mixtes,

- renversement de la stratégie nord-américaine ; après un programme, lancé en 2021, de réduction massive de la présence aux Etats-Unis, décision prise en février de maintien des centres commerciaux les plus prestigieux,

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale,, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

- Ambition de recentrage sur l’Europe reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation- avec maintien résiduel des actifs de prestige aux Etats-Unis ;

- Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les Etats-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni(7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux et les congrès ;

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'entreprise précise avoir 13,2 milliards d'euros de liquidités disponibles, que ce soit en cash ou avec des lignes de crédits non tirées. Les besoins de refinancement du groupe sont ainsi assurés pour plus de 36 mois.

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé jeudi un chiffre d'affaires IFRS en légère progression de 0,2% sur un an au premier trimestre, à 800,5 millions d'euros. L'exploitant de centres commerciaux a confirmé viser pour 2025 un résultat net récurrent ajusté par action (RNRAPA) compris entre 9,30 et 9,50 euros. Sur l'exercice 2024, cet indicateur était ressorti à 9,85 euros.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.