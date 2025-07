Unibail-Rodamco-Westfield anticipe un résultat net récurrent 2025 en haut de fourchette

(AOF) - Unibail-Rodamco-Westfield (+ 0,33 %, à 84,98 euros) bouge peu à la Bourse de Paris après la publication de ses résultats semestriels. Sur les six premiers mois de l’année, les loyers nets du groupe ont reculé de 1,3 %, à 1,175 milliard d’euros. À périmètre constant, ils ressortent en progression de 3,6 %. Dans le détail, les loyers nets des centres commerciaux ont augmenté de 1,2 %, tandis que ceux des Congrès & Expositions et Bureaux & Autres ont nettement reculé de 24,2 et 20,2 % respectivement.

L'excédent brut d'exploitation ne s'est replié que de 1,1 %, à 1,183 milliard d'euros. Parallèlement, le résultat net récurrent a légèrement progressé de 1,1 %, pour s'élever à 772 millions d'euros. Le résultat net récurrent ajusté par action a reculé de 0,6% à 5,11 euros.

Jean-Marie Tritant, président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, a commenté cette publication : " Nos résultats du premier semestre 2025 confirment la solide performance de nos actifs de destination, situés dans les meilleurs marchés européens et américains. Ces résultats sont parfaitement en ligne avec la trajectoire de croissance pour ces quatre prochaines années présentée lors de notre Journée Investisseurs de mai dernier ".

Avant d'ajouter : " Nous prévoyons que le résultat net récurrent ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situera dans la fourchette haute de nos prévisions, compte tenu des solides performances enregistrées au premier semestre, de notre confiance pour le second semestre, du succès de nos opérations de refinancement et de nos réalisations en matière de cessions. " Celui-ci est attendu entre 9,30 euros et 9,50 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

URW

=/ Points clés /=

- Leader européen de l’immobilier commercial né des fusions Unibail, Rodamco et Westfield ;

- Loyers de 2,3 Md€ générés à 89 % par les 67 centres commerciaux, à 6 % par les congrès & expositions puis par les bureaux ; - Portefeuille de 49,7 Mds€ d’actifs répartis entre la France (35 %), les États-Unis (21 %), l’Europe centrale (11 %), l’Allemagne-Autriche (10 %), le Royaume-Uni (7 %) puis les pays nordiques (5 %) et les Pays-Bas (3 %) ,

- Ambition : positionnement sur 15 des marchés d’Europe les plus attractifs et 8 de ceux des États-Unis et croissance reposant sur 3 piliers -concentration, différenciation et innovation ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – 9,37 % pour Xavier Niel et 11,7 % pour la Société Générale, Jacques Richier présidant le conseil de surveillance de 9 membres et Jean-Marie Tritant le directoire de 5 membres.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « A Platform for Growth » 2025-2028 : - centres commerciaux sous marque Westfield, situés dans des zones au PIB/habitant supérieur de + 30 % aux moyennes nationales : croissance rapide des revenus par hausse des loyers et taux d’occupation d’une part, maximisation de la valeur des actifs d’autre part -potentiel dans le résidentiel (2,4 Md€ de m2 identifiés), développements mixtes et données, - désendettement accéléré par stricte discipline des coûts et cessions en Europe (972 M€ sur le 1er trimestre, 400 autres M€ sécurisés et discussions actives portant sur 1,2 Md€),

- agence interne de retail media Westfield Rise à la croissance rapide et très rentable ; 180 M€ de revenus vs 115 M€ en 2024, - licence Westfield : à l’image de celui signé en mai avec les centres Cinomi, nouveaux partenariats attendus, avec une rentabilité d’exploitation de 3° M€ environ en 2028,

- congrès & expositions : vers un bénéfice d’exploitation 2028 de 205 M€ environ, vs 167 M€ en 2018-24 via l’amélioration des connexions Paris-le Bourget et Paris-Nord Villepinte ;

- Stratégie environnementale « Better places 2030 » fondée sur 3 piliers, la qualité des immeubles, la connectivité et l’intégration dans l’environnement urbain : - 2024 : réduction de 42 % en de l’emprunte carbone vs 2015, - valorisation des déchets en lien avec les communautés locales, plan de sobriété énergétique et installation de capacités d’énergie renouvelables…, - emprunts Green Financing Framework aux critères ESG renforcés ; - Livraison des 3,5 Mds€ de projets en pipeline pour 2025 à Hambourg, Londres et Cerny et attente de projets d’extension et densification ;

- Bilan encore tendu avec un ratio sur capitaux propres de 41,7 %, mais levier de la dette ramené à 8,1 et 13,9 Mds€ de disponibilités sécurisant les échéances financières jusqu’à fin 2028.

=/ Défis /=

- Évolution de l’actif net réévalué ou ANR (143,8 €), donnée-clé du secteur foncier à comparer au cours de Bourse, et du taux de vacance des centres commerciaux (4,8 %) ; - Objectifs 2025 d’une progression du résultat net par action de 9,3 à 9,5 € ; - Plan 2025-2028 : hausse annuelle de 5,8 à 5,6 % de l’excédent d’exploitation, ratio d’endettement LTV de 40 % et effet de levier de la dette de 8 ; - Forte hausse du dividende 2024, à 3,50 €, puis du dividende 2025 à 4,5 % et engagement sur un taux de distribution à 60 % au titre de 2026 puis 60 à 70 % au titre de 2027.