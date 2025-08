Unibail-Rodamco : confirme le débordement des 84,3E information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 15:05









(Zonebourse.com) - Unibail-Rodamco (+2,5% à 86,4E) confirme le débordement des 84,3E (résistance des 2, 10 et 16 juin) et s'ouvre le chemin des 87,3/87,5E, c'est à dire de la résistance oblique ascendante moyen terme.

Le titre vient d'améliorer de 1% ce 4 août 2025 son zénith historique intraday des 85,65E du 9 juin 2021.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 85,7800 EUR Euronext Paris +1,90%