Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Unibail R Westfield : se hisse au contact de 74,7E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield se hisse au contact de 74,7E et s'apprête à retracer son zénith des 75E des 26 au 28 mars et 9 et 10 avril : gare au triple-sommet, une figure qui ne serait cependant validée qu'avec une cassure du plancher des 72E du 3 au 5 avril, avec 69E en ligne de mire (rien de très 'redoutable' dans ce scénario de consolidation).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Paris +2.50%