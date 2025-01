Unibail R Westfield : +3% vers 76,6E, retracement 79E en vue information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'annonce d'un cession de sa participation dans le centre commercial 'Forum des Halles', Unibail R Westfield grimpe de +3% vers 76,6E et se retrouve en bonne position pour s'en aller tester la résistance oblique moyen terme (quasi horizontale) des 78E qui unit les précédents sommets (autant de cibles court terme) qui furent inscrits vers 79E (le 27/9/2024) puis 78,8E (le 25/11/2024) puis 78,5E (le 6/12/2024).





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 76,48 EUR Euronext Paris +2,93%