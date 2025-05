Unibail R Westfield : +2,5% vers 83,4E, teste ses records information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Unibail R Westfield grimpe de +2,5% vers 83,4E, et tente de soulever la résistance majeure des 83,6E du 23 février : le titre teste bel et bien ses records et pourrait s'élancer vers les 90E.





Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 82,8600 EUR Euronext Paris +2,17%