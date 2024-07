Une société de gestion allemande enregistre ses premiers fonds en France

L’Autorité des marchés financiers a autorisé, fin juin, la boutique de gestion allemande Gané à commercialiser deux de ses fonds auprès des investisseurs français, a appris L’Agefi . Il s’agit des fonds Gané Global Equity et Gané Value Event dont la distribution est assurée par Universal Investment.

Le fonds Gané Value Event constitue la nouvelle dénomination, depuis avril, du fonds diversifié et flexible Gané Global Balanced, lancé fin décembre 2023. Cette stratégie alimente le conflit entre Acatis et Gané qui a éclaté le 12 février.

Les deux sociétés de gestion allemandes ont cessé leur collaboration, qui durait de plus de 15 ans, de façon brutale. Acatis a repris la main sur la gestion du fonds Acatis Gané Value Event - rebaptisé Acatis Value Event dans la foulée - déléguée à Gané en tant que conseiller du fonds sans en avertir le gestionnaire. Acatis a justifié sa décision en arguant que le fonds diversifié lancé par Gané entrait en concurrence avec son fonds, dont Gané a été le conseiller jusqu'à fin mars, et lui faisait craindre une décollecte.

A fin mai 2024, soit six mois après son lancement, le fonds Gané Value Event revendiquait 590 millions d’euros d’encours sous gestion. En France, il fera notamment face, entre autres concurrents, au fonds Acatis Value Event distribué localement depuis 2012. Ce dernier a enregistré une baisse d’encours d’environ 1,3 milliard d’euros entre fin janvier et début juillet (6,5 milliards d’euros d’encours gérés au 2 juillet 2024).

Adrien Paredes-Vanheule