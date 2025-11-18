 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 939,01
-2,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Une sénatrice s'oppose au projet de la FCC de revenir sur les règles de cybersécurité adoptées après l'attaque du typhon Salt
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a demandé mardi à la Commission fédérale des communications (FCC) d'abandonner son projet d'abroger les exigences en matière de cybersécurité adoptées après l'incident de piratage informatique chinois massif Salt Typhoon.

La sénatrice Maria Cantwell a exhorté le président de la FCC, Brendan Carr, à abandonner le projet de voter l'annulation de la décision émise en janvier, selon laquelle la loi fédérale exige que les opérateurs de télécommunications sécurisent les réseaux contre l'accès illégal ou l'interception des communications, et qu'ils pourraient être en infraction s'ils n'adoptent pas certaines pratiques de cybersécurité. Mme Cantwell a qualifié la décision de la FCC, adoptée dans les derniers jours de l'administration Biden, de "reconnaissance sensée du fait que les fournisseurs sont responsables de la protection de la sécurité publique contre les menaces de cybersécurité"

Valeurs associées

AT&T
25,680 USD NYSE +0,90%
T-MOBILE US
215,2600 USD NASDAQ -0,27%
VERIZON COMM
41,344 USD NYSE +0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank