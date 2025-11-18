Une sénatrice s'oppose au projet de la FCC de revenir sur les règles de cybersécurité adoptées après l'attaque du typhon Salt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La principale démocrate de la commission sénatoriale du commerce a demandé mardi à la Commission fédérale des communications (FCC) d'abandonner son projet d'abroger les exigences en matière de cybersécurité adoptées après l'incident de piratage informatique chinois massif Salt Typhoon.

La sénatrice Maria Cantwell a exhorté le président de la FCC, Brendan Carr, à abandonner le projet de voter l'annulation de la décision émise en janvier, selon laquelle la loi fédérale exige que les opérateurs de télécommunications sécurisent les réseaux contre l'accès illégal ou l'interception des communications, et qu'ils pourraient être en infraction s'ils n'adoptent pas certaines pratiques de cybersécurité. Mme Cantwell a qualifié la décision de la FCC, adoptée dans les derniers jours de l'administration Biden, de "reconnaissance sensée du fait que les fournisseurs sont responsables de la protection de la sécurité publique contre les menaces de cybersécurité"