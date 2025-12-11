 Aller au contenu principal
Une sénatrice demande au directeur général de Nvidia de témoigner sur l'approbation par Trump des ventes de puces à la Chine
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des demandes de commentaires au paragraphe 4)

La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a demandé jeudi au directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, et au secrétaire du ministère du Commerce, Howard Lutnick, de témoigner après que le président Donald Trump a annoncé son intention d'autoriser la vente à la Chine de la deuxième puce d'intelligence artificielle la plus avancée de Nvidia.

Dans un discours prononcé au Sénat, elle s'est également inquiétée du fait que M. Trump pourrait faire taire son propre ministère de la Justice, qui a annoncé la répression d'une opération de contrebande de ces mêmes puces vers la Chine le jour même où M. Trump a annoncé le changement de politique.

"Donald Trump va-t-il museler son propre ministère de la Justice parce qu'il ne veut pas que les Américains sachent qu'il vend notre sécurité nationale?", a-t-elle demandé.

Le ministère du commerce, la Maison Blanche et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les partisans d'une ligne dure à l'égard de la Chine et les parlementaires démocrates ont critiqué la décision d'approuver la puce, connue sous le nom de H200, parce qu'ils craignent que Pékin n'exploite la technologie pour renforcer son armée.

