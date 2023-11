Une semaine sur les marchés : le recap du 30 octobre au 3 novembre

Une semaine sur les marchés

Lundi 30 octobre

CAC 40 : +0,44% à 6.825,07 points et 2,69 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris a clôturé sa première séance de la semaine en enregistrant une légère hausse de 0,44%. Dans un contexte préoccupant, toujours marqué par les tensions au Proche-Orient, la semaine à venir sera marquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine prévue mercredi à 20 heures. Bien que les niveaux de consommation soient élevés et que le marché du travail américain soit solide, la Réserve fédérale américaine devrait maintenir sa pause sur les taux en raison du ralentissement de l'inflation. La semaine à venir sera également marquée par une nouvelle vague de résultats trimestriels, bien que la phase la plus intense ait été la semaine dernière.



Enfin outre-Atlantique, les chiffres tant attendus sur l'emploi américain seront publiés vendredi.

Valeur en vue

Suite à l'évènement tragique survenu ce samedi dans sa mine de charbon de Kostenco au Kazakhstan, ArcelorMittal se voit pénalisé pour cette séance, le titre cède 3,89%. De plus le groupe a annoncé que les sites exploités dans ce pays, seront nationalisés « dans les plus brefs délais », après un accord avec le gouvernent local.

Mardi 31 octobre

CAC 40 : +0,89% à 6.885,65 points et 3.22 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

L'indice parisien a enregistré une séance matinale très dynamique avant de se stabiliser sous les 6 900 points jusqu'à la clôture. Cette tendance peut être attribuée à une matinée riche en statistiques macroéconomiques. Dans un premier temps, selon l'Insee, l'estimation provisoire des prix à la consommation en France au mois d'octobre 2023 montre une augmentation de 4% sur un an, une décélération sensible par rapport au taux de 4,9% observé en septembre. Ensuite, dans la zone euro, l'inflation a fortement ralenti à 2,9% en octobre, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis plus de deux ans, selon l'agence européenne Eurostat. Cette décélération est très marquée par rapport aux taux de 4,3% en septembre et 5,2% en août.

Valeur en vue

Le géant du BTP, Bouygues, a enregistré une augmentation de 4,43% suite à l'annonce de ses résultats trimestriels. Le groupe a généré un bénéfice net de 665 millions d'euros de janvier à septembre, contre 537 millions d'euros pour la même période l'année précédente, et un chiffre d'affaires de 40,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 38% depuis le début de l'année. Cette croissance est due en partie à l'acquisition d'Equans.

Le chiffre d'affaires de chaque activité a augmenté au cours des neuf derniers mois, à l'exception de la chaîne de télévision TF1 (-11% à 1,5 milliard d'euros, déjà annoncé le 27 octobre) et Bouygues immobilier (-19% à 1,1 milliard d'euros). Le chiffre d'affaires de Bouygues construction a augmenté de 6% pour atteindre 7,2 milliards d'euros, celui de Colas (BTP) a augmenté de 2% pour atteindre 11,8 milliards d'euros, et celui de Bouygues Telecom a augmenté de 3% pour atteindre 5,7 milliards d'euros.

Mercredi 1er novembre

CAC 40 : +0,68% à 6.932,63 points et 2,46 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Après une matinée hésitante, la bourse de Paris a repris des couleurs en seconde partie de séance, avec une activité modeste en ce jour de Toussaint (férié en France, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe). Sur le front des statistiques, le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, selon l'enquête ADP. Outre-Atlantique, Wall Street finit également dans le vert : l'indice Dow Jones a gagné 0,67% et le Nasdaq Composite 1,64%, à 13.061,47 points. Comme attendu, la Fed a annoncé maintenir inchangés ses taux d'intérêt. Les commentaires de Jerome Powell ont rassuré les investisseurs, même s'il n'a pas écarté la possibilité de hausses supplémentaires.

Valeur en vue

Cellectis s'est envolé avoir dévoilé un collaboration stratégique avec AstraZeneca. L'accord avec le géant pharmaceutique vise à accélérer le développement d'une nouvelle génération de thérapies dans des domaines à fort besoins non satisfaits, tels que l'oncologie, l'immunologie et les maladies rares. Selon les termes de l'accord, AstraZeneca s'appuiera sur les technologies d'édition de gènes et les capacités de production de Cellectis pour concevoir de nouveaux produits candidats de thérapie cellulaire et génique. Dans ce cadre, 25 cibles génétiques lui ont été exclusivement réservées, à partir desquelles jusqu'à 10 produits candidats pourraient être explorés en vue de leur développement. AstraZeneca disposera d'une option pour une licence exclusive mondiale sur les produits candidats. Les coûts de recherche de Cellectis seront pris en charge par AstraZeneca, l'entreprise française devant recevoir pour cela un paiement initial de 25 millions de dollars. Cellectis sera également éligible à recevoir un paiement d'option pour procéder aux essais cliniques et des paiements d'étapes liés au développement, règlementaires et commerciaux, d'un montant total compris entre 70 millions de dollars et 220 millions de dollars, pour chacun des 10 produits candidats, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes. AstraZeneca a par ailleurs accepté de réaliser un investissement initial de 80 millions de dollars au sein de Cellectis, ce qui lui permettra de détenir environ 22% du capital et 21% des droits de vote. Ce protocole prévoit qu'AstraZeneca puisse également réaliser un investissement additionnel de 140 millions de dollars dans Cellectis en souscrivant à deux futures augmentations de capital.

Jeudi 2 novembre

CAC 40 : +1,85%, à 7.060,69 points et 3,30 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

C'est peu de dire que les investisseurs ont apprécié le message passé par la Fed la veille. Sans surprise, la banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés et même si Jerome Powell n'a pas écarté formellement la possibilité d'une nouvelle hausse, beaucoup d'observateurs estiment désormais que le reserrement monétaire, au moins sur la partie taux, est terminé... Résultat, le rendment des emprunts d'Etat a bien reflué et le CAC 40, ragaillardi, a terminé la séance en forte progression dans des volumes étoffés.

Même enthousiasme outre-Atlantique : +1,7% pour le Dow Jones et +1,8% pour le Nasdaq composite. C'est la 5e séance de hausse d'affilée pour l'indice des valeurs de technologies et la progression la plus forte depuis juillet dernier. A noter parmi les valeurs : PayPal a pris 6,6% dans le sillage d'une prévision de bénéfice annuel revue à la hausse.

Valeur en vue

Après avoir pris plus de 10% dans la séance Atos se contente finalement d'un timide +0,29%. On a appris ce matin que le groupe Onepoint a franchi à la hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital d'Atos pour détenir 9,9% du capital et des droits de vote, faisant de lui un nouvel investisseur de référence du groupe de services informatiques..

Vendredi 3 novembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -0,05%, à 7.057,44 points et 0,78 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après quatre séances de hausse motivées par l'approche plus patiente adoptée par la Fed, la bourse de Paris se voit plus prudente à mi séance car les investisseurs portent leur attention sur le rapport de l'emploi aux États-Unis.

Valeur en vue

La société Ayvens, anciennement connue sous le nom d'ALD Automotive LeasePlan, a publié ses résultats du troisième trimestre, qualifiés de "mitigés". Au cours de cette période, le résultat net, part du groupe, a enregistré une baisse de 28,9% pour atteindre 226,2 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel brut a augmenté de 25,4% pour atteindre 814,9 millions d'euros. En réaction à ces résultats, le titre de la société subi une perte de 4,81% à mi-séance.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)