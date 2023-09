Une semaine sur les marchés : le recap du 28 août au 1er septembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 28 août

CAC 40 : +1,32% à 7324,71 points et 1,9 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

C'est encore un peu les vacances pour le CAC 40 alors que les volumes restent limités avec seulement 1,9 milliard d'euros échangés aujourd'hui. Ca n'empêche pas l'indice de commencer du bon pied avec une progression de 1,32% vers les 7.325 points.

Les investisseurs ont notamment apprécié les mesures de soutien annoncées par la Chine hier : une baisse du taux du droit de timbre sur les transactions boursières pour la première fois depuis 2008, de 0,1% à 0,05% et un assouplissement des règles relatives aux prêts immobiliers résidentiels. A noter, toujours en Chine qu'Evergrande, le promoteur chinois immobilier a repris sa cotation après 17 mois de suspension pour non-publication de ses résultats financiers. Le titre du groupe ultra-endetté a chuté d'environ 80%...

C'est la hausse aussi qui a domine sur les marchés américains. Le Dow Jones a avancé de 0,62% à 34.559,98 points et le Nasdaq Composite de 0,84% à 13.705,13 points.

Valeur en vue

Teleperformance grimpe de 5%. Une belle progression qui est loin de suffire pour effacer la baisse de plus de 40% du spécialiste des centres d'appels depuis le début de l'année. Fin juillet, le groupe avait pâti d'un avertissement sur résultats, visant désormaus une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable de 6 à 8% pour cette année, à l'exclusion des contrats liés au COVID-19, contre une prévision précédente de 8 à 10%.

Mardi 29 août

CAC 40 : +0,67% à 7.373,43 points et 2,4 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Ca grimpe toujours à la Bourse de Paris. Paradoxalement, c'est un indicateur en demi-teinte qui a fait plaisir aux investisseurs outre-Atlantique : selon l'enquête Jolts, le nombre des ouvertures de postes a baissé de 338.000 à 8,82 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021. Une détente sur le marché du travail qui pourrait signifier une modération de la pression salariale et donc de l'inflation. De quoi, peut-être inciter la Fed à ne pas resserrer davantage sa politique monétaire. En attendant, cela a provoqué une détente sur les taux américains et donc une hausse des marchés : l'indice Dow Jones a gagné 0,85% à 34.852,67 points et le Nasdaq Composite +1,74% à 13.943,76 points.

Valeur en vue

Discret, Plastivaloire préfère faire parler les chiffres. Le petit équipementier automobile a réalisé un très bon 3e trimestre 2022-2023, avec un chiffre d'affaires de 221,9 millions d'euros, en hausse de 23,7% à taux de change constant, supérieur aux attentes. Il revoit donc à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel, entre 810 et 830 millions d'euros, contre 780 millions précédemment. Concernant la rentabilité, la marge brute d'exploitation du second semestre devrait être légèrement supérieure à celle du premier (7,9%).

Mercredi 30 août

CAC 40 : -0,12% à 7364,40 points et 2 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Séance plus disputée pour ce 3e jour de la semaine entre statistiques et géopolitique avec le coup d'Etat au Gabon. Outre-Atlantique, après JOLTS hier, c'est désormais autour de l'enquête ADP de faire le point sur l'emploi américain : 177.000 postes ont été créés en aout, soit moins qu'attendu. Autre statistique du jour : en deuxième estimation la croissance américaine s'établit finalement à 2,1% au 2e trimestre contre 2,4% en première lecture. La Bourse de New York a, elle, fini en hausse.

Valeur en vue

Eramet a perdu 16,5% dans la séance. Le groupe minier français a indiqué mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. "Dès ce matin toutes les opérations de Comilog et Setrag ont été mises à l'arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré un porte-parole du groupe à Reuters. Comilog (Compagnie minière de l'Ogooué) est un producteur de manganèse détenu en majorité par Eramet et Setrag (Société d'exploitation du transgabonais) une entreprise de transport ferroviaire exploitant le réseau de chemin de fer gabonais.

Jeudi 31 août

CAC 40 : -0,65% à 7.316,70 points et 5,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Un peu à l'image de la veille, le CAC 40 qui a hésité sur la direction à suivre pour cette dernièer séance du mois avant de s'orienter résolument à la baisse en toute fin de journée.

Au menu du jour, on avait notamment les chiffres de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. En zone euro, elle s'est établie à 5,3% en août en rythme annuel pour l'inflation sous-jacente. Aux Etats-Unis, le très attendu indice PCE est ressorti, comme prévu, à 3,3% en juillet et à 4,2% pour la version core, un chiffre là aussi en ligne avec les attentes. De quoi conforter les attentes des investisseurs qui misent sur un arrêt ou au moins une pause de la hausse des taux de la Fed ou la BCE.

Malgré une bonne orientation à l'ouverture, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé. L'indice Dow Jones a cédé 0,48%, à 34.721,91 points, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,11%, à 14.034,969 points.

Valeur en vue

Plus que les chiffres annuels, ce sont les prévisions de Pernod Ricard qui n'ont pas enivré les investisseurs. Sur son exercice décalé 22-23, le géant des spiritueux a dévoilé un résultat opérationnel courant (ROC) et d'un chiffre d'affaires meilleurs qu'attendu : le ROC s'est élevé à 3,35 milliards d'euros, soit une croissance organique de 11%, supérieure aux propres prévisions de l'entreprise qui visait une hausse de 10%. Mais ce qui a fait tiquer le marché, c'est la prudence de Pernod Ricard pour le premier trimestre du nouvel exercice. Il s'attend à une baisse des ventes sur la période en Chine, en raison d'un environnement macroéconomique difficile, et dans la région Amérique, à cause d'une base de comparaison élevée, malgré des perspectives pour l'ensemble de l'année qui demeurent positives.

Vendredi 1er septembre (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

Le CAC 40 évolue en baisse dans la matinée. Le rendez-vous du jour : les chiffres de l'emploi américain qui seront dévoilés en début d'après-midi.

Valeur en vue

Les jours se suivent et les dégradations aussi pour Casino. Après Fitch hier, c'est au tour de S&P Global Ratings d'abaisser la note de crédit de Casino. L'agence de notation passé à D la note du distributeur. «Nous nous attendons à ce que Casino ne parvienne pas à payer la totalité ou la quasi-totalité de ses dettes à leur échéance», explique S&P Global Ratings. Pour l'agence de notation, un défaut de paiement général est «une quasi-certitude». Elle précise par ailleurs avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de distribution.

LG, avec Reuters et AOF (redaction@boursorama.fr)