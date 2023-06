Une semaine sur les marchés : le recap du 26 au 30 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 26 juin

CAC 40 : +0,29% à 7184,35 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Après un démarrage dans le rouge, la cote parisienne a amorcé une remontée après l'ouverture de Wall Street. La Bourse de Paris a ainsi terminé la séance en territoire positif, mettant un terme à une série de cinq séances consécutives de baisse observée la semaine précédente.

Valeur(s) en vue

Incroyable séance pour Orpea ! Le cours s'est envolé de 40% avant de reperdre l'essentiel du terrain perdu et de fini à +6%. Mais que s'est-il passé ? Vendredi soir, Orpea publie deux rapports d'expertise du cabinet Ledouble sur la valorisation du groupe de maisons de retraite. Le cabinet estime que celle-ci, en continuité d'exploitation, serait située «entre 6 et 7 milliards d'euros». Réaction immédiate à l'ouverture de séance lundi avec un cours qui s'envole. Mais dans l'après-midi de lundi, le groupe précise alors que s'agissant de l'approche en continuité d'exploitation du groupe, la valeur d'entreprise - c'est-à-dire la valeur des activités estimée par le cabinet Ledouble entre 6 et 7 milliards d'euros - est à mettre en regard des 9,7 milliards d'euros de dettes financières du groupe. La lettre Vernimmen explique de façon claire la méprise : "On emploie fréquemment l'anglicisme «valeur de l'entreprise» comme synonyme de l'anglais Entreprise value qui désigne, attention au faux-ami, la valeur de l'actif économique, c'est-à-dire la valeur des immobilisations + la valeur du BFR ou, ce qui revient au même, la valeur des capitaux propres (la capitalisation boursière pour une entreprise cotée) + la valeur de l'endettement bancaire et financier net. Mais Entreprise value n'est PAS la valeur de l'entreprise au sens commun de ce dernier terme qui est la valeur des actions d'une entreprise ; l'écart entre les deux étant la valeur des dettes nettes ; 8,8 Md€ dans le cas d'ORPEA..." et La lettre de s'étonner :"Qu'il faille attendre 5 heures et 45 minutes pour que, le cours ayant bondi de 40% sur une mauvaise interprétation d'un premier communiqué ambigu, un second communiqué soit publié, est un peu surprenant."

Mardi 27 juin

CAC 40 : +0,43% à 7215,58 points et 2,5 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris prend son envol lors de cette deuxième séance en dépassant la barre des 7 200 points, marquant ainsi un regain d'optimisme. Cette dynamique positive a été alimentée par les nouvelles économiques en provenance des États-Unis, qui ont déjoué les attentes de récession. Les ventes de logements neufs ont connu une hausse de 12,2% en mai, atteignant un niveau annuel de 763 000 unités, surpassant largement les prévisions du marché. De plus, la confiance des consommateurs américains s'est considérablement améliorée en juin, avec un indice de 109,7 par rapport à 102,5 en mai.

Valeur en vue

SES Imagotag enregistre une deuxième séance consécutive de hausse, récupérant progressivement ses pertes importantes de vendredi dernier. Le cours de l'action a clôturé en hausse de 19,48% à 96,30€. Le groupe spécialisé dans les solutions numériques pour le commerce physique a publié un rapport dans lequel il rejette catégoriquement "toutes les accusations formulées à son encontre" par l'investisseur Gotham City Research.

Mercredi 28 juin

CAC 40 : +0,98% à 7286,32 points et 2,7 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

le CAC 40 va-t-il signer une semaine dans le vert ? 3e séance de progression grâce à des statistiques américaines de la veille plutôt bien orientées. La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones cédant du terrain mais le Nasdaq résistant grâce à Apple. La marque à la pomme a atteint un plus haut niveau historique en séance et son deuxième record de clôture d'affilée, tandis que d'autres groupes comme Tesla, Microsoft et Alphabet ont également figuré parmi les plus fortes hausses du S&P.

Valeur en vue

Carrefour était le roi des rayons. Le distributeur a bénéficié de l'initiation de la couverture de son titre par Morgan Stanley avec une recommandation "surpondérer" et un objectif de cours de 21 euros. L'analyste estime que le titre est son "meilleur choix dans le secteur de la distribution alimentaire européenne".

Jeudi 29 juin

CAC 40 : +0,36% à 7312,73 points et 2,6 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Encore une séance de progression à Paris. Même optimisme outre-Atlantique, le Dow Jones étant notamment porté par les grandes banques après des "stress tests" passés avec succès.

Valeur en vue

Nouvel épisode dans le feuilletion Casino. Le titre a perdu 32% et celui de sa maison mère Rallye 50% dans la journée. Toujours en proie à une intense spéculation, le distributeur a annoncé mercredi soir qu'une date limite avait été fixée au 3 juillet pour la remise d'offres d'apport en fonds propres au capital du groupe, dans le cadre du processus de restructuration de sa dette. La phrase qui a mis le feu aux poudres est la suivante : "Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino." Il prévoit de convertir en capital entre 4,6 et 5,1 milliards d'euros d'instruments de dette (non sécurisée et sécurisé) "afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025".

Pour rappel, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky propose de prendre le contrôle de Casino par le biais d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Le groupe de distribution stéphanois est aussi convoité par le trio d'hommes d'affaires constitué par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui propose également d'injecter 1,1 milliard.

Vendredi 30 juin (actualisation à venir)

CAC 40 :

Le fait du jour

L'indice est en passe de remporter son Paris d'une semaine entière de progression. A 10h30, il progressait de près de 2,8% sur la semaine.

Valeur en vue

C'est une très bonne nouvelle pour Genfit. Le titre de la biotech gagne plus de 20% alors que les essais de Phase III dans la PBC sont positifs. Une belle revanche pour la société après l'échec de la phase III dans la Nash qui avait lourdement pénalisé le titre il y a quelques années.

