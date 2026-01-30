Une semaine sur les marchés : le recap du 26 au 30 janvier

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 26 janvier

CAC 40 : -0,15% à 8.131,15 points et 3,2 milliards d'euros.

La séance

La Bourse de Paris a terminé en petite baisse, les investisseurs se montrant prudents à l'entame d'une semaine riche en résultats d'entreprises et avant une nouvelle réunion de la Fed. Dans l'actualité des valeurs, plusieurs lots de lait infantile commercialisés en France comme à l'international, notamment par Nestlé et Lactalis, ont récemment fait l'objet de rappels en raison de la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries.Le cours de Danone est lui miné depuis mercredi et l'annonce du blocage de plusieurs lots de laits infantiles par l'agence alimentaire de Singapour. Depuis sa clôture de mardi dernier, le titre Danone a dévissé de plus de 10%. On a appris aussi que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a lancé une offre publique d'achat (OPA) au prix de 36 euros par action sur Fnac Darty.

Wall Street a, elle fini dans le vert, portée par les grands noms du secteur technologique : le Dow Jones a pris 0,64%, l'indice Nasdaq 0,43% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,50%. Microsoft (+0,93%), Meta (+2,06%) et Tesla (-3,09%) partageront leurs performances trimestrielles après la clôture mercredi. Apple (+2,97%) fera de même jeudi.

Sur le plan macroéconomique, le marché a été agréablement surpris par les commandes de biens durables de novembre, qui sont ressorties en nette progression sur un mois (+5,3%) et largement au-delà des attentes. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans se détendait à 4,21% vers 21H30 GMT, contre 4,23% à la clôture vendredi.

Valeurs en vue

L'action de Nexity signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, profitant de l'intégration d'un dispositif de relance du logement en France dans le projet de loi de finances pour 2026. Baptisé "Relance logement", ce dispositif doit permettre la construction de 2 millions de logements en France d'ici à la fin de l'année 2030, soit 400.000 nouveaux logements par an à partir de 2026. Ce qui constituerait une franche accélération par rapport aux 270.000 qui sont sortis de terre l'an passé.

Mardi 27 janvier

CAC 40 : +0,27% à 8.152,82 points et 3,8 milliards d'euros échangés

La séance

Le CAC 40 repasse la marche avant alors que le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises est donné, avec le poids lourd du luxe LVMH , après la clôture. Sur le marché de la dette, le taux d'intérêt de l'emprunt français à échéance dix ans a été stable à 3,43%. Son équivalent allemand a fini à 2,87%, stable lui aussi.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P 500 terminant dans le vert pour une 5e séance consécutive et signant de ‍peu un record de clôture grâce à l'optimisme autour des technologies, dans l'attente de résultats des "Sept Magnifiques" et de la réunion de la Fed L'indice Dow Jones a cédé 0,83%, à 49.003,41 points plombé par le ​secteur des soins de santé, après que l'administration Donald Trump a annoncé un projet de ⁠relèvement des tarifs du régime d'assurance-maladie Medicare. Le S&P 500 a pris 0,41%, à 6.978,60 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,91%, à 23.817,10 points.

Plus d'une centaine d'entreprises du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine. Jusqu'à présent, 79,7% des firmes ayant communiqué ​leurs résultats trimestriels ont battu les attentes de Wall Street, ⁠selon des données LSEG. Un rapport publié dans la journée montre que la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée de manière inattendue en janvier, chutant à un plus bas depuis 2014. Ces données "très mauvaises" n'ont toutefois pas eu de réel impact sur les marchés, a noté Phil Blancato, se disant surpris.

Valeur en vue

C'est tout un symbole qui vacille à la Bourse de Londres. Le titre Dr Martens a cédé 10,7% dans la séance alors que le fabricant des célèbres bottines aux épaisses semelles caoutchoutées a vu son chiffre d'affaires reculer de plus de 3%, à 251 millions de livres (290 millions d'euros) pour son troisième trimestre décalé, achevé fin décembre. Les ventes directes aux consommateurs (par opposition aux ventes en gros) ont même baissé de 7% sur un an. Pour son directeur général Ije Nwokorie, le groupe est "dans une année charnière" et il préfère viser des ventes "de qualité", en réduisant les opérations de déstockage et les promotions. Pour Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell, "préserver l'intégrité de la marque plutôt que de vendre ses chaussures au rabais est une approche judicieuse à long terme". Mais les investisseurs ont du mal à y croire et s'inquiètent plutôt dans l'immédiat "de l'ampleur de la chute des ventes en Europe". Le groupe avait cependant déjà pris un coup à la Bourse de Londres fin novembre après avoir prévenu que les droits de douane imposés par Donald Trump lui coûteraient plusieurs millions de livres.

Mercredi 28 janvier

CAC 40 : -1,06% à 8.066,68 points et 4,3 milliards d'euros échangés.

La séance

Clairement une séance à oublier. Le CAC 40 a signé la plus forte baisse des grands indices européens, principalement affecté par le repli du secteur du luxe alors que LVMH a ouvert le bal des publications de résultats annuels. Le géant du luxe a déçu (lire ci-dessous), entrainant dans son sillage Kering et Hermès, sachant que ces trois sociétés représentent près de 22% de la capitalisation boursière totale de l'indice français. En prenant en compte L'Oréal, également présent dans le luxe, cette part monte à près de 30% du total.

Séance contrastée à Wall Street, le Nasdaq et le Dow Jones enregistrant des gains modestes. Le S&P 500 a franchi brièvement en séance le seuil des 7.000 points, avant de marquer des mouvements en dents de scie puis de finir en léger repli. A l'issue de sa réunion de ​deux jours de politique monétaire, la Fed a laissé ses taux inchangés, déclarant dans son communiqué publié dans l'après-midi que l'inflation toujours élevée ⁠et la solidité de la croissance économique justifiaient sa décision, qui n'a pas été prise à l'unanimité - deux responsables ont appelé à une baisse des taux d'un quart de point de pourcentage.

Dans la foulée du communiqué de la Fed, les traders ont revu à la hausse la probabilité d'un assouplissement monétaire en juin, mais pas avant. S'exprimant lors de sa traditionnelle conférence de presse post-réunion, le patron de la Fed, Jerome ​Powell, est resté prudent à l'égard des futures décisions de l'institution, n'évoquant aucun calendrier potentiel de baisse des taux et rappelant que toute mesure dépendait des données.

Valeurs en vue

Les résultats de LVMH n'ont pas convaincu les investisseurs. Le numéro un mondial du luxe a fini lanterne rouge du CAC 40 après avoir annoncé la veille un bénéfice net en baisse de 13% en 2025, à 10,9 milliards d'euros, pénalisé notamment par la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques françaises. Cette surtaxe a augmenté de 4 points le taux d'imposition du groupe, a fait savoir LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon, Hennessy...) en publiant ses résultats. Le chiffre d'affaires 2025 a, pour sa part, baissé de 5%, à 80,8 milliards d'euros, sous l'effet du contexte géopolitique et douanier international, marqué notamment par une conjoncture plus difficile pour les vins et spiritueux. La rentabilité a légèrement baissé, avec une marge opérationnelle courante de 22% contre 23% en 2024. Pour 2026, "malgré un contexte géopolitique et macroéconomique encore incertain, le groupe reste confiant", indique le communiqué de LVMH.

Jeudi 29 janvier

CAC 40 : +0,06% à 8.071,36 points et 4,2 milliards d'euros échangés.

La séance

La Bourse de Paris achève la séance sur une hausse anecdotique, malgré les bonnes performances de Schneider Electric ( 2,57%) et Legrand ( 2,14%). La tendance reste maussade en Europe avec un timide 0,16% à Londres mais surtout -2,13% à Francfort.

La Bourse de New York a, elle, fini en ordre dispersé : l'indice Dow Jones a gagné 0,11%, à 49.071,56 points. Le S&P 500 a perdu 0,13%, à 6.969,01 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,72% à 23.685,12 points. Parmi les trois membres des "Sept ⁠Magnifiques" de Wall Street à avoir communiqué ses résultats trimestriels mercredi après la clôture, Microsoft a plongé de 10% pour avoir publié un chiffre d'affaires considéré comme insuffisant par ⁠les investisseurs, déçus de ne pas ‍récolter plus vite les fruits des dépenses massives effectuées pour l'IA. Cela a lourdement ⁠pesé sur d'autres titres du secteur informatique et, plus largement, sur le S&P 500. Autre géant technologique, Tesla a décliné de 3,5% ⁠après avoir dit prévoir de quasiment doubler ses dépenses en capital en 2026 pour les porter à un niveau record.

Meta a en revanche terminé en hausse de 10,4%, au lendemain de prévisions solides et de l'annonce d'un relèvement de 73% de ses dépenses d'investissement annuelles.

Valeur en vue

L'ambiance a tourné autour du titre STMicro. D'abord dans le vert, il est passé en territoire négatif en milieu de séance pour finir par signer l'une des plus fortes baisses du CAC 40. C'est dire la réaction ambigüe des marchés aux perspectives du fabricant de semi-conducteurs. Il a annoncé une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, à 3,04 milliards de dollars, ​en baisse de 8,7% en variation ⁠séquentielle, au-dessus des 2,99 milliards attendus par les analystes selon les données LSEG. Il a signalé une poursuite de la reprise sur ses marchés clés, tout en passant une charge de 141 millions, liée à ses coûts de restructuration. Pour le quatrième trimestre, le groupe franco-italien de semi-conducteurs a publié un résultat d'exploitation de ​125 millions, alors que les marchés tablaient sur 222 ⁠millions. Excluant l'impact négatif des charges, le résultat d'exploitation serait ressorti à 266 millions. Le chiffre d'affaires net est ressorti à 3,33 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 3,29 milliards ⁠attendus dans le consensus LSEG.

Vendredi 30 janvier

CAC 40 : -

La séance

La Bourse de Paris évolue en petite hausse vendredi, malgré l'environnement incertain actuel, les investisseurs naviguant entre risques géopolitiques et résultats d'entreprises. Côté politique intérieure, la ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, attendue lundi. Le titre Eutelsat perd plus de 6% alors que le gouvernement français a empêché cette semaine l'opérateur européen de satellites de communication, de vendre ses antennes au sol au fonds suédois EQT car il s'agit d'un "actif stratégique", a déclaré vendredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Outre-Atlantique, Donald Trump a déclaré qu'il nommerait l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine. Warsh a appelé à un changement de régime à la Fed, cherchant entre autres à réduire le bilan, ce qui signifie qu'il pourrait faire pression pour réduire la quantité d'obligations détenues par la banque.

Valeur en vue

Alten réalise une très belle séance après la publication la veille d'uun chiffre d'affaires de 1,02 milliard d'euros au quatrième trimestre 2025, en baisse de -0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2%. La décroissance de l'activité est principalement due à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public. Toutefois, ce niveau d'activité s'est avéré meilleure qu'anticipé, porté par le secteur Aérospatial ainsi que le secteur Banque/Finance. Selon la direction du groupe, cette meilleure tendance contribuera logiquement à l'amélioration de la marge opérationnelle d'activité 2025 qui sera donc supérieure à 8,1% (estimation communiquée le 23 octobre 2025).

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, ZoneBourse et AOF