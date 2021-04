Une semaine sur les marchés : le récap du 26 au 30 avril

(Crédits photo : Rawpixel - )

Lundi 26 avril

CAC 40 : +0,28% à 6275,52 points

Le fait du jour

Le CAC 40 débute cette semaine dans le vert qui s'annonce chargée, tant du point de vue des publications macro que microéconomiques.

Valeur en vue

Lagardère gagne 3,54% à 23,42 euros alors que le groupe, société en commandite par actions (SCA), a confirmé qu'il étudiait sa transformation en société anonyme. Une évolution de la gouvernance qui ferait perdre à son patron Arnaud Lagardère le contrôle absolu de la société.

Mardi 27 avril

CAC 40 : -0,03% à 6273,76 points

Le fait du jour

Les investisseurs restent prudents alors que la Fed entame sa réunion de deux jours au terme de laquelle elle devrait sans surprise confirmer sa politique monétaire très accommodante.

Valeur en vue

EDF grimpe (+5,42% à 12,16 euros) après des informations évoquant un accord proche, en vue de la réorganisation du groupe français, selon des sources de marché. Pour rappel, la France tente depuis plusieurs mois de finaliser ses négociations avec la Commission européenne en vue d'une nouvelle régulation du parc nucléaire d'EDF.

Mercredi 28 avril

CAC 40 : +0,53% à 6306,98 points

Le fait du jour

Le CAC 40 a atteint un nouveau plus-haut en séance (6320,11 points).

La Bourse de New York a fini en baisse après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt quasi nuls et son programme d'achats de titres, tout en ne laissant entrevoir aucun signe indiquant une possible réduction de son soutien à l'économie.

Valeur(s) en vue

Flambée pour Bic (+9,94% à 59,20 euros). Le groupe a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes : un chiffre d'affaires de 411 millions d'euros, là où les analystes tablaient sur 364 millions d'euros.

Aux Etats-Unis, les résultats trimestriels d'Apple ont dépassé les anticipations des analystes dans toutes les catégories, avec des ventes d'iPhone supérieures de 6,5 milliards de dollars aux attentes.

Jeudi 29 avril

CAC 40 : -0,07% à 6302,57 points

Le fait du jour

Les investisseurs sont rassurés par la Fed qui a laissé ses taux inchangés. Le CAC 40 a toutefois basculé dans le rouge en fin de séance après avoir passé un nouveau plus haut depuis novembre 2000 en séance (6351,96 points).

Le PIB américain a enregistré une hausse de 6,4% en rythme annualisé entre janvier et mars, grâce notamment aux fortes dépenses en biens des consommateurs, selon la première estimation du département du Commerce américain publiée ce jour.

Valeur en vue

STMicroelectronics est la star du jour. Le titre profite des propos de son PDG Jean-Marc Chéry, au sujet de la bonne visibilité dont dispose le fabricant de semi-conducteurs sur l'évolution de la demande mondiale de puces électroniques. Le titre progresse de 1,66% à 32,54 euros.

Vendredi 30 avril (actualisation à venir)

Le fait du jour

La Bourse de Paris est tiraillée entre d'un côté des publications trimestrielles d'entreprises satisfaisantes et une économie de la zone euro qui est restée contractée sur les trois premiers mois de l'année.

Valeur en vue

Vallourec a annoncé le relèvement de ses objectifs financiers pour 2021 en raison de perspectives "significativement meilleures" sur certains de ses marchés. Le titre décolle.