Une semaine sur les marchés : le recap du 25 au 29 septembre

Lundi 25 septembre

CAC 40 : -0,85% à 7.123,88 points et 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 reste sous pression en cette journée de lundi. Les investisseurs regardent toujours d'un oeil inquiet les rendements longs toucher de niveaux records, soutenus par des perspectives de taux durablement restrictifs. Le rendement du Treasury à dix ans ainsi bondi de 7,7 points de base, à 4,5171% venant toucher un plus haut sur 16 ans au cours de la séance... Outre-Atlantique, Wall Street finit à l'inverse en légère hausse : +0,13% pour le Dow Jones, +0,45% pour le Nasdaq Composite.

Valeur en vue

Mauvais début de semaine pour Kering. Le groupe de luxe signe la plus forte baisse du CAC 40. Le titre est notamment lesté par un abaissement de recommandation de Bank of America. Le bureau d'analyses de la banque américaine a abaissé son opinion de "neutre" à "sous-performance" tout en ramenant son cours cible de 600... à 430 euros. Un nouvel abaissement après celui de Jefferies la semaine dernière alors que Bank of America estime que le redressement de Gucci s'annonce compliquée dans un contexte de normalisation de la demande, notamment aux Etats-Unis.

Mardi 26 septembre

CAC 40 : -0,70% à 7.074,02 points et 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Une 4e séance de repli donc pour le CAC 40 et une pression qui ne se relache pas donc avec des rendements obligataires au plus haut de part et d'autre de l'Atlantique. La Bourse de New York termine aussi en nette baisse pour les mêmes raisons. Le Dow Jones a perdu 1,14%, l'indice Nasdaq a abandonné 1,57% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,47%

Valeur en vue

Le cours de Carmat s'est arrêté de battre en début de séance. Le cours a été suspendu alors que la medtech qui développe une prothèse intégrale de coeur a annoncée que sa trésorerie lui permettait de financer ses activités jusqu'à la fin du mois d'octobre. La société indique travailler «activement sur différentes options de financement de manière à sécuriser à court-terme les ressources financières nécessaires à la poursuite de son développement au-delà de cet horizon». Le cours a fini la journée à -30%

Mercredi 27 septembre

CAC 40 : -0,03% à 7.071,79 points et 2,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

On ne s'attendait pas forcément à un rebond tonitruant mais on pouvait espérer que la journée se finisse dans le vert ce matin. Eh bien non. Déjà hésitant en milieu de séance, le CAC 40 a piqué du nez vers 16h30 pour finir vers un nouveau repli, certes symbolique. Toujours en toile de fond, des taux élevés, même si ca se détend un peu, et un pétrole qui flambe à nouveau avec des stocks américains qui ont baissé plus que prévu. Le baril de Brent grimpe de plus de 2,5%, à plus de 96,50 dollars le baril. Le bilan est tout aussi indécis à Wall Street. Le Dow Jones a cédé 0,2%, tandis que l'indice Nasdaq a, lui, gagné 0,22%.

Valeur en vue

Grosse chute de tension pour Voltalia. Le producteur d'énergies renouvelables cède 16% alors qu'il a abaissé ses objectifs annuels. Il vise désormais un excédent brut d'exploitation normatif d'environ 275 millions d'euros pour 2023, contre une estimation précédente comprise entre 275 et 300 millions. Au premier semestre, le groupe affiche une perte nette de 19,4 millions, creusée par rapport à celle de 4,6 millions un an auparavant. Neoen aussi se replie.

Jeudi 28 septembre

CAC 40 : +0,63% à 7.116,24 points et 2,8 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après une série de cinq journées consécutives dans le rouge, la Bourse de Paris a enfin retrouvé son souffle en affichant une progression de 0,63% et repassant au-dessus du seuil des 7.100 points. Les investisseurs ont chaleureusement accueilli l'annonce concernant l'inflation en Allemagne.Celle-ci s'est établie à 4,5%, en deçà de la prévision de 4,6% et bien en dessous des 6,1% enregistrés le mois précédent. Par ailleurs, de l'autre côté de l'Atlantique, la tendance à la hausse s'est également manifestée, avec une progression de 0,35% pour le Dow Jones et de 0,83% pour le Nasdaq. Puis les prix du Brent, ont atteint un sommet annuel en début de matinée à 97,69$.

Valeur en vue

Malgré des résultats supérieurs aux attentes et une prévision de marge accrue pour l'année 2023, le frabriquant français de bateaux Beneteau subit une chute abrupte de 12,46%. Le marché sanctionne la prudence du groupe pour 2024 en raison de la forte hausse des taux d'intérêt qui affecte les achats à crédit. De plus, les niveaux de stocks chez les concessionnaires sont revenus aux niveaux observés avant la pandémie.

Vendredi 29 septembre (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,99% à 7.186,86 points et 0,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

À mi-journée, la Bourse de Paris maintient sa dynamique positive en affichant une progression d'environ 1% suite à des annonces favorables sur l'inflation qui insuffle un nouvel élan sur les marchés. L'inflation dans la zone euro atteint son niveau le plus bas en deux ans, s'établissant à 4,3% en septembre, bien en dessous des 5,2% du mois précédent. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices des prix à la consommation sont conformes aux prévisions (3,9%), tout en marquant un léger recul par rapport aux 4,3% enregistrés en juillet.

Valeur en vue

Le fabricant de camping-cars Trigano enregistre la plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, avec une hausse de 10,85% à mi-séance. Le groupe a annoncé hier un chiffre d'affaires de 836,1 millions pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2022/23, en hausse de 13,2% par rapport à l'année précédente, grâce à une forte progression des ventes de camping-cars (+19,7%). Les autres divisions, telles que les caravanes, les résidences mobiles et les accessoires, ont également enregistré une croissance positive. À noter que le titre efface l'intégralité de ses pertes depuis le début de l'année.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)