Une semaine sur les marchés : le récap du 24 au 28 octobre

Lundi 24 octobre

CAC 40 : +1,59% à 6131,36 pts

Le fait du jour

La Bourse de Paris entame du bon pied une semaine marquée par une vague de publications de résultats d'entreprise et une décision de la BCE sur les taux jeudi. Même son de cloche à Wall Street avec des trimestriels plutôt bien accueillis et des investisseurs qui espérent une déccélération du reserrement monétaire de la Fed d'ici la fin de l'année.

Valeur(s) en vue

Imerys gagne près de 5% alors que le fabricant de matériaux industriels a annoncé la mise en exploitation minière d'un gisement de lithium en France à Beauvoir, dans l'Allier d'ici 2027. Ce sera "l'un des plus grands" d'Europe, et il servira à notamment à fournir un matière première indispensable pour la fabrication des batteries des véhicules électriques. L'investissement envisagé s'élève à un milliard d'euros pour exploiter le gisement pendant au moins 25 ans.

Mardi 25 octobre

CAC 40 : +1,94% à 6250,55 points

Le fait du jour

Plutôt indécis jusqu'en milieu d'après-midi, le CAC 40 est passé sur "en avant toute" à partir de 15 heures et accélère encore le mouvement par rapport à la veille. Il a notamment été aidé par une moisson de résultats d'entreprises plutôt bien accueillie et une détente sur les taux. Aux Etats-Unis, c'est un peu la même ambiance avec, là aussi, pas mal de publications. Environ 20% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels et plus de la moitié d'entre elles ont dépassé les attentes...

Valeur en vue

Un séance qui sent bon pour Interparfums; qui finit en tête du SBF 120. Au troisième trimestre, le spécialiste des parfums sous licence a publié un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à 195,3 millions d'euros. Il en a profité pour relever sa prévision de chiffre d'affaires à entre 640 et 650 millions d'euros pour 2022, contre 630 à 640 sur la dernière estimation de juillet, et son objectif de marge opérationnelle à 17%, contre 16%.

Mercredi 26 octobre

CAC 40 : +0,41% à 6276,31 points

Le fait du jour

Toujours beaucoup de résultats et toujours un CAC 40 qui progresse, même si c'est de façon un peu moins assurée. Aux Etats-Unis, la tendance est un peu moins claire : le Dow Jones termine à l'équilibre mais, surtout, le Nasdaq lâche plus de 2% littéralement plombé par les contreperformances d'Alphabet et Microsoft : -9,6% pour le premier, -7,7% pour le second. Pour la maison mère de Google, c'est la croissance au plus bas depuis 2013 qui a déçu. Pour Microsoft, c'est le ralentissement de la croissance dans le cloud qui a pesé...

Valeur(s) en vue

Séance catastrophe pour Orpea. Suspendu de cotation la veille, le titre a cédé 33% en une séance. Le groupe de maisons de retraite doit renégocier sa dette, y compris les covenants de nombreuses lignes de financement risquant de ne pas être respectés en l'état au 31 décembre 2022. Orpea anticipe de plus des dépréciations d'actifs au 31 décembre liées à la revue stratégique en cours et estimées, à date, entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros avant impôts.

Jeudi 27 octobre

CAC 40 : -0,51% à 6244,03 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris reprend son souffle à l'issue d'une séance qui a vu, sans réelle surprise, la BCE relever son taux directeur de 75 points de base. Le fait marquant est surtout à chercher outre-Atlantique avec un Dow Jones qui gagne 0,6% et un Nasdaq qui cède 1,6%, lesté notamment par Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg, qui pèse 3% de l'indice, a dévissé de près de 25% après avoir publié le second recul d'affilée pour son chiffre d'affaires.

Valeur en vue

Du Casino plein le chariot pour cette séance. Au 3e trimestre, le distributeur a publié un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros, en croissance de 5,4% en données comparables. L'activité en Amérique Latine est en progression soutenue de 23,4%. Le groupe a également annoncé étudier un projet de cession d'une partie de sa participation dans l'enseigne brésilienne Assai pour un montant d'environ 500 millions de dollars. En Bourse, le titre a gagné 15% (avec des pics en séance à +26%), conséquence de ce bon newsflow... mais aussi de rachats de positions de vente à découvert sur cette valeur très attaquée. Rallye a, lui, grimpé de 14%.

Le recul se poursuit à Paris dans la matinée. Outre-Atlantique, les géants de la tech restent sous pression : Amazon a perdu jusqu'à 21% dans les transactions après la clôture alors qu'il s'attend à un ralentissement de la croissance des ventes pour le dernier trimestre à cause de l'inflation. Apple reculait également hors séance avant de stabiliser. La firme de Cupertino a publié des ventes et un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes mais averti que la croissance du chiffre d'affaires tomberait sous 8% au troisième trimestre.

Valeur en vue

La flamme de Bic vacille. Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels a pourtant enregistré une hausse de 10,5% de son chiffre d'affaires, à 580,1 millions d'euros au troisième trimestre, supérieure aux attentes. mais il y a un hic : la marge d'exploitation ajustée a baissé de 5,9 points, à 11,3%, "en raison de la hausse des dépenses de soutien à la marque et opérationnelles et de l'impact des investissements dans la croissance des récentes acquisitions du groupe, partiellement compensés par un effet de levier opérationnel".

