Une semaine sur les marchés : le recap du 24 au 28 mars

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 24 mars

CAC 40 : -0,26% à 8.022,33 points et 3,6 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a terminé légèrement dans le rouge pour sa première séance de la semaine, l'indice PMI pour mars ne parvenant pas à rassurer les investisseurs qui évaluent encore les conséquences de la politique commerciale du président américain Donald Trump. L'activité économique du secteur privé dans la zone euro a progressé en mars, pour le troisième mois consécutif, et sa croissance s'est légèrement accélérée grâce au redressement de l'industrie, selon l'indice PMI Flash publié lundi par S&P Global. En France, dans le détail, l'indice composite de l'activité globale s'est légèrement redressé à 47, contre 45,1 en février, signalant un léger ralentissement de la contraction de l'activité. L'activité du secteur privé en France en mars est, quant à elle, en recul pour le septième mois consécutif.

Ce n'est pas du tout la même ambiance qui a prévalu à New York, avec un Dow Jones qui a grimpé de 1,42%, à 42.583,32 points et le Nasdaq a même flambé, lui, de 2,27% à 18.188,593 points, le S&P 500 a terminant à son plus haut niveau en plus de deux semaines. Une série d'informations rapportées par les médias au cours du week-end, selon lesquelles l'administration américaine est susceptible d'exclure une série de droits de douane sectoriels lors de la mise en oeuvre des mesures réciproques prévue le 2 avril a soutenu la tendance.

Valeur en vue

Une quatrième séance de rebond pour Tesla qui accélère même de près de 12% (+23% sur cinq séances glissantes). Un mouvement essentiellement technique alors que le titre reste en baisse de plus de 30% depuis le début de l'année. Preuve de la désaffection du constructeur sur le Vieux continent, les immatriculations de Tesla ont baissé de 49% sur un an aux mois de janvier et février dans l'Union européenne (UE), retombant à 19.046 véhicules et 1,1% de part de marché, selon les chiffres publiés le jour suivant par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Mardi 25 mars

CAC 40 : +1,08% à 8.108,59 points et 4,1 milliards d'euros

La séance

Le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (+0,01%), l'indice Nasdaq a pris 0,46% et l'indice élargi S&P 500 s'est octroyé 0,16%. La confiance des consommateurs s'est encore fortement contractée en mars aux États-Unis, au plus bas depuis 12 ans et en deçà des attentes des analystes. Selon l'indice de l'association professionnelle Conference Board, la confiance des consommateurs a décliné en mars de 7,2 points sur un mois, à 92,9. Les analystes anticipaient un recul mais moindre, avec un indice autour de 93,5, selon le consensus publié par MarketWatch.

Valeur en vue

Dificile d'avoir une vraie tendance haussière pour Valneva. Le titre de la biotech spécialisée dans les vaccins signe le plus fort repli du SBF 120 après trois séances consécutives dans le vert. Hier, le titre avait profité de l'annonxce par l'ARS de la Réunion de la fourniture de 40.000 doses de son vaccin Ixchiq pour lutter contre l'épidémie de chikungunya. Cette fourniture de doses "prises en charge par les autorités" suit la recommandation de la Haute autorité de santé, début mars, de vacciner en priorité à La Réunion les seniors de plus de 65 ans, les adultes avec des comorbidités (hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, etc.) et les agents de lutte anti-moustique. Premier vaccin disponible contre le chikungunya, Ixchiq est approuvé aux États-Unis, en Europe, au Canada et au Royaume-Uni pour les adultes.

Mercredi 26 mars

CAC 40 : -0,96% à 8.030,68 points et 4 miliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a reculé, attendant d'en savoir davantage sur la politique commerciale des Etats-Unis, à l'approche du 2 avril, date à laquelle des droits de douane américains conséquents devraient être mis en oeuvre. En fin de journée, le Maison Blanche a indiqué que des annonces sur les droits de douane sur l'industrie automobile tomberaient le jour-même.

C'est le même climat qui a prévalu de l'autre côté de l'Atlantique : le Dow Jones a abandonné 0,31%, l'indice Nasdaq a chuté de 2,04% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,12%. L'annonce de droits de douane sur le secteur automobile a fait aussitôt baisser les titres des constructeurs de véhicules à Wall Street. General Motors est ainsi tombé de 3,12%, Tesla a chuté de 5,58% et Stellantis de 3,55%. D'abord dans le rouge à la suite des annonces, seul Ford a terminé en légère hausse, de 0,10%.

Valeur en vue

Un temps star de la Bourse américaine dans le cadre des Wall Street bets, le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a grimpé de 11,6%après avoir annoncé qu'il allait ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie en parallèle à la publication de ses comptes du quatrième trimestre. Sur cette période, il a généré un bénéfice net de 131,3 millions de dollars, soit 29 cents par action, contre un profit de 63,1 millions de dollars, soit 21 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le résultat par titre est ressorti à 30 cents.

Jeudi 27 mars

CAC 40 : -0,51% à 7.990,11 points et 4 milliards d'euros échangés

La séance

L'indice CAC 40 finit la séance sur un repli de -0,51% et enfonce la barre des 8.000 points. Le marché français a été pénalisé par le repli du secteur auto alors que Donald Trump a annoncé hier soir son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées aux Etats-Unis. Alors que les investisseurs misaient depuis le début de la semaine sur un apaisement des tensions commerciales, le président américain a frappé fort mercredi en officialisation une surtaxe de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux Etats-Unis. Au vu des revirements incessants et du ton menaçant de l'administration américaine, le regain d'aversion au risque qui s'en est suivi sur les marchés boursiers n'a rien de surprenant.

Valeur en vue

Trigano TRIA.PA a lourdement chuté après avoir fait état le jour précédent d'un recul de 16,5% de son chiffre d'affaires à périmètre et change constants au premier semestre, la baisse des taux d'intérêt ayant notamment été jugée insuffisante pour soutenir la demande. Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du fabriquant de camping-cars s'est élevé à 1,68 milliard d'euros, contre 1,91 milliard d'euros à la même période l'année précédente. Le spécialiste du camping car vise par ailleurs une marge opérationnelle pour le premier semestre dans une fourchette de 8% à 9% du chiffre d'affaires. Trigano précise dans un communiqué qu'une "évolution significative de la dynamique commerciale ne devrait intervenir qu'à l'aube du prochain exercice, avec l'espoir d'une reprise graduelle de la demande dans ses segments clés."

Vendredi 28 mars

CAC 40 : -

La séance

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse à l'ouverture vendredi, inquiètes des tensions commerciales persistantes alimentées par l'administration Trump et prudentes avant la publication d'un indice d'inflation aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,42%, Francfort 0,65%, Milan 0,40%, et Londres oscillait autour de son point d'équilibre (+0,01%).

Valeur en vue

L'annonce est appréciée par le marché. Empêtré dans des difficultés financières, Ubisoft accélère sa transformation. Le géant français des jeux vidéo a annoncé la veille au soir une nouvelle filiale, lancée en partenariat avec le groupe chinois Tencent et qui réunira ses marques les plus fortes, dont sa série à succès Assassin's Creed. Valorisée 4 milliards d'euros, cette entité sera détenue à hauteur d'environ 25% par Tencent, qui apportera 1,16 milliard d'euros d'argent frais, et réunira également les sagas Far Cry et Rainbow Six, qui comptent parmi les plus populaires et lucratives du groupe tricolore. Cette annonce, qui intervient une semaine après le lancement réussi du jeu "Assassin's Creed Shadows" dont dépendait une partie de l'avenir d'Ubisoft, est assortie de plusieurs conditions: l'entreprise française ne pourra pas perdre sa majorité dans la nouvelle entité créée pendant deux ans et Tencent ne pourra pas augmenter sa participation pendant cinq ans, à moins que son partenaire ne perde sa majorité. Cette transaction permet aussi au géant chinois de la tech, avec qui les frères Guillemot ont scellé une union en 2022, d'affirmer encore un peu plus sa position au sein de l'entreprise. Tencent détient en effet près de 10% du capital d'Ubisoft - seuil qu'il n'a pas le droit de franchir avant 2030, selon l'accord -, tandis que la famille Guillemot en possède autour de 15%.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF