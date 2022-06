Une semaine sur les marchés : le récap du 20 au 24 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 20 juin

CAC 40 : +0,64% à 5920,09 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris démarre la semaine en légère hausse et dans de faibles volumes, privée de Wall Street. La Bourse américaine était fermée pour Juneteenth, nouvelle commémoration célébrant la fin de l'esclavage.

Valeur en vue

Pas une semaine sans un fort mouvement de Valneva. La biotech s'enflamme alors que Pfizer va prendre une participation de 8,1% à son capital à 9,49 euros par action, soit 90,5 millions d'euros, par le biais d'une augmentation de capital.

Mardi 21 juin

CAC 40 : +0,75% à 5964,66 points

Le fait du jour

Nouvelle séance dans le vert à la Bourse de Paris mais attention, plutôt limitée : +0,75% vers les 5.965 points et dans des petits volumes, 2,8 milliards d'euros seulement... De son côté, Wall Street finit la journée sur un net rebond avec un week-end prolongé.

Valeur en vue

Eramet grimpe alors que le groupe minier français a signé la cession de sa filiale Aubert & Duval spécialisée dans les alliages de haute performance à un consortium composé d'Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital.

Mercredi 22 juin

CAC 40 : -0,81% à 5916,63 points

Le fait du jour

Toujours nerveux, les investisseurs expédient le CAC 40 dans le rouge même si la baisse aurait pu être encore plus prononcée... La Bourse de New York a perdu, en fin de séance, le peu de l'élan qu'elle avait trouvé et clôturé en légère baisse mercredi, entraînée notamment dans le rouge par le secteur de l'énergie.

Valeur en vue

Carrefour est pénalisé, sans doute un peu à cause Bernstein a revisé sa recommandation sur le titre de "performance du marché" à "sous-performance". Le bureau d'analyses a également abaissé son objectif de cours de 19 à 16,50 euros.

Jeudi 23 juin

CAC 40 : -0,56% à 5883,33 points

Le fait du jour

Séance disputée jeudi avec un CAC 40 dont le graphique intraday dessine une montage dont la pente se finit dans le rouge alors que Wall Street affiche une séance de progression.

Valeur en vue

Deuxième séance de progression également pour Atos. Outre des achats à bon compte, le groupe profite d'une information de BFM Business selon laquelle l'Etat serait favorable à un rapprochement avec Thales. Il faut dire que le groupe d'électronique et de défense s'intéresse depuis plusieurs mois aux activités de cybersécurité d'Atos...

Vendredi 24 juin (actualisation à venir)

CAC 40 : à venir

Le fait du jour

Les marchés rebondissent pour la dernière séance de la semaine mais les investisseurs restent prudents face au risque d'une récession des grandes économies mondiales.

Valeur en vue

Pernod Ricard se distingue grâce à un relèvement de recommandation de Société Générale qui passe à l'achat sur le titre et vise un objectif de cours de 204 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)