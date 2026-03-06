Une semaine sur les marchés : le recap du 2 au 6 mars

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 2 mars

CAC 40 : -2,17% à 8.394,32 points et 6,2 milliards d'euros échangés.

La séance

Sans surprise, le CAC 40 et les autres Bourses européennes ont terminé en nette baisse, les actifs risqués étant fortement pénalisés par l'extension du conflit ‌militaire au Moyen-Orient, qui entraîne une hausse des prix du pétrole et ravive les craintes inflationnistes. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,17%, le Footsie britannique a perdu 1,20 et le Dax allemand 2,42%. L'indice Euro Stoxx 50 a ​fini en baisse de 2,38%.

L'attention des investisseurs se concentre principalement sur le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique à l'océan Indien, et dont la perturbation reste une ​source d'angoisse pour le marché, ce passage étant une voie essentielle pour le transport du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL).

Le prix du Brent prend 6,88% à 77,88 dollars le ⁠baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 6,04% à 71,07 dollars, réduisant toutefois légèrement la hausse amorcée pendant la nuit sur les marchés asiatiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie et des analystes, le marché pétrolier reste ‌bien approvisionné malgré les risques au Moyen-Orient, les augmentations de l'offre de producteurs tels que les États-Unis, la Guyane et l'Opep+ devant dépasser la demande mondiale cette année.

La Bourse de New York a, elle, terminé en ordre dispersé, résistant au mouvement de baisse qui a entraîné la plupart des autres places boursières face aux risques économiques posés par la guerre au Moyen-Orient. Le Dow Jones a cédé 0,15%, l'indice Nasdaq a pris 0,36% et l'indice élargi S&P 500 est resté stable (+0,04%). La place américaine a ouvert en recul de plus de 1%, avant de se reprendre. Elle n'a pas semblé s'inquiéter outre mesure de la flambée des prix de l'énergie.

Le secteur pétrolier a d'ailleurs terminé en hausse, Chevron s'octroyant 1,47% et ExxonMobil 1,11%. Ailleurs à la cote, le secteur de la défense a été porté par la perspective de nouveaux contrats. Lockheed Martin a pris 3,37%, RTX 4,71% et Northrop Grumman a bondi de 6,02%. Le groupe d'analyse de données Palantir a suivi le même mouvement, gagnant 5,81%

Valeurs en vue

Accor et Air France-KLM signent les replis les plus marqués de la journée dans la foulée de l'affrontement entre les Etats-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre. Globalement, les actions du secteur du voyage ont perdu 22,6 milliards de dollars dans la séance, alors que l'escalade du conflit perturbait les vols dans le monde entier, fermait les principaux hubs du Moyen-Orient et faisait grimper les prix du pétrole, les analystes mettant en garde contre des semaines de perturbations. Les données montrent qu'au moins 4 000 vols ont été annulés dans le monde au cours des trois derniers jours.

Mardi 3 mars

CAC 40 : -3,46% à 8.103,84 points et 6,7 milliards d'euros.

La séance

Avec un effet retard, le souffle de la crise iranienne a finalement touché les marchés. Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse. À Paris, le CAC 40 a enregistré sa pire séance depuis début avril 2025, ​après l'annonce par le président américain d'une série de droits de douane supplémentaires contre les principales économies mondiales. Le Footsie a reculé de 2,75% et le Dax de 3,59%. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 3,64%, le FTSEurofirst 300 3,06% et le Stoxx 600 3,18%.

Les actions européennes ont connu une nouvelle séance difficile en raison du conflit en Iran , qui s'est rapidement étendu au Liban et à la région du Golfe et perturbe déjà la production des entreprises gazières et pétrolières, ​ainsi que le transport à travers le détroit d'Ormuz, fermé sous la menace de l'Iran de tirer sur les navires qui oseraient le traverser.

La guerre dans cette région clé pour l'approvisionnement, en particulier de l'Europe et de l'Asie, a pour conséquence immédiate une flambée des prix qui, si elle se prolonge, risquerait de ​raviver l'inflation générale.

La Bourse de New York a fini aussi dans le rouge... résiste mieux. L'indice Dow Jones ​a cédé 0,83%, le S&P 500 a perdu 0,94% et le Nasdaq Composite a reculé de 1,02%. En chute en début de séance, ‌les principaux indices de Wall Street ont effacé par la suite une partie de leurs pertes, restant toutefois en territoire négatif.

Valeur en vue

Worldline affiche le plus fort recul du SBF 120 sur la journée. Le groupe a par ailleurs annoncé la finalisation de la cession de ses activités en Amérique du Nord à Shift4. Cette cession porte sur une valeur d'entreprise d'environ 70 millions d'euros. La cession des activités nord-américaines de Worldline constitue une nouvelle étape dans le recentrage stratégique du Groupe sur ses activités synergétiques de paiement en Europe. Cette cession permet au groupe de simplifier ses opérations et d'optimiser l'allocation de ses ressources, conformément à son plan de transformation North Star.

Mercredi 4 mars

CAC 40 : +0,79% à 8.167,73 points et 5 milliards d'euros échangés.

La séance

La journée bousière a commencé par la forte chute des places asiatiques, et notamment de la Bourse coréenne : -12%, la plus forte baisse jamais enregistrée. Pour relativiser, Séoul faisait des étincelles depuis le début de l'année. En deux jours, l'indice de référence a perdu plus de 18% de sa valeur, tandis que le won, la devise coréenne, s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans. Au Japon, le Nikkei a chuté de 3,9% et les actions taïwanaises ont perdu 4,3% alors que les investisseurs se sont retirés de ce qui a été l'un des paris les plus chauds de ces derniers mois dans les fabricants de semi-conducteurs -probablement pour couvrir les pertes subies ailleurs et pour réduire les risques.

En Europe, c'est plutôt l'accalmie : après deux séances de fortes baisses, les indices se sont offerts un peu d'air. Le CAC 40, qui avait notamment chuté de 6% en trois séances, dont un repli de 5,56% en deux jours avec le début de la guerre en Iran, a repris du terrain. L'indice a toutefois perdu l'essentiel des gains depuis le 1er janvier, et s'est éloigné de son record historique de clôture touché jeudi dernier à 8 620,93 points. Ailleurs en Europe, la même tendance a été observée, le DAX 40 à Francfort a repris 1,79%, le FTSE 100 à Londres s'est apprécié de 0,65%, et l'indice européen Euro Stoxx 50 a progressé de 1,74%.

Valeurs en vue

Dassault Aviation a survolé la séance. Le groupe aéronautique publie des résultats annuels 2025 en progression, portés par les livraisons de Rafale et la dynamique du Falcon, dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques accrues et une demande soutenue dans la Défense. Le carnet de commandes atteint un niveau historique de 46,6 milliards d'euros, offrant une visibilité élevée sur l'activité des prochaines années, tandis que la direction anticipe un chiffre d'affaires en hausse en 2026. Le résultat net consolidé ajusté s'établit à 1.061 millions, en progression de 0,5%, mais ce chiffre intègre pourtant une surtaxe d'impôt sur les sociétés en France de 96 millions. Au total, 26 Rafale (dont 15 à l'Export) et 37 Falcon ont été livrés en 2025, contre respectivement 21 Rafale et 31 Falcon en 2024. La part de l'Export représente 77% du chiffre d'affaires. Pour 2026, Dassault Aviation anticipe ainsi un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards, en hausse par rapport à 2025, avec 28 livraisons de Rafale et 40 Falcon. Le groupe vise le respect de ses engagements industriels, la négociation des 114 Rafale indiens et la poursuite de ses développements, sans formuler à ce stade d'objectif chiffré de rentabilité.

Jeudi 5 mars

CAC 40 : -1,49% à 8045,8 points et 5,1 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi, les investisseurs s'inquiétant des ‌répercussions croissantes de l'intensification du conflit au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 a perdu 1,49% à 8.045,80 points. A Francfort, le Dax a reculé de 1,78% et à Londres, le ​FTSE 100 a abandonné 1,45%.

Valeur en vue

Malgré l'intensification et surtout l'élargissement géographique du conflit avec des frappes iraniennes contre un aéroport en Azerbaïdjan, les valeurs de la défense se sont nettement repliées aujourd'hui, sans doute sur des prises de bénéfices. Thales signe le plus fort repli du CAC 40, Exail Technologies et Dassault Aviation enregistrent, eux, les plus fortes baisses du SBF 120.

Vendredi 6 mars

CAC 40 : actualisation à venir

La séance

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, en rebond au terme d'une semaine mouvementée, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre pas de signes d'apaisement, bien que Washington ait apporté un peu de soulagement en ouvrant la porte à la possibilité d'une intervention pour limiter la hausse des prix de l'énergie.

Valeur en vue

Atos progresse de 4%, après avoir bondi de plus de 8% dans les premiers échanges, le groupe français de logiciels en difficulté ayant fait état de résultats annuels supérieurs à ses propres objectifs et annoncé ses perspectives de croissance pour 2026, 2027 et 2028.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse