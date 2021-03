Une semaine sur les marchés : le récap du 1er au 5 mars

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 1er mars

CAC 40 : +1,57% à 5792,79 points

Le fait du jour

La baisse des taux à 10 ans apaise pour le moment la crainte des investisseurs.

Aux Etats-Unis, la séance est portée par de bonnes nouvelles, les investisseurs saluent l'arrivée du vaccin de Johnson & Johnson contre le COVID-19, le vote de la Chambre des représentants sur le plan de relance américain ainsi que le repli des rendements obligataires.

Valeur en vue

Airbus décolle (+4,97% à 100,68 euros) grâce à une information de presse selon laquelle la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines envisagerait de passer commandes d'un total de 70 appareils auprès de l'européen Airbus et de l'américain Boeing.

Mardi 2 mars

CAC 40 : +0,29% à 5809,73 points

Le fait du jour

La Bourse de New York a fini en baisse de -0,46% mardi, entraînée par le recul d'Apple et de Tesla.

Valeur en vue

Danone chute (-1,96% à 57,24 euros) après l'annonce d'une scission entre les fonctions de président et de directeur général, Emmanuel Faber, le PDG actuel, devant conserver la fonction de président.

Mercredi 3 mars

CAC 40 : +0,35% à 5830,06 points

Le fait du jour

A Wall Street, les investisseurs délaissent les valeurs technologiques et se tournent vers des secteurs susceptibles de bénéficier d'une reprise économique grâce aux mesures de relance budgétaire et aux programmes de vaccination.

Valeur en vue

Renault (+5,21% à 39,37 euros) profite d'une note favorable d'UBS qui relève son opinion de "neutre" à "acheter" sur le titre, tout en boostant son objectif de cours de 22 à 54 euros.

Jeudi 4 mars

CAC 40 : +0,01% à 5830,65 points

Le fait du jour

Les tensions sur les marchés obligataires continuent de crisper la tendance.

L'intervention de Jerome Powell, le président de la Fed a plombé Wall Street jeudi et déçu les investisseurs qui s'attendaient à ce qu'il passe à l'action face à la flambée des rendements obligataires.

Valeur en vue

Maisons du Monde a bondi de 7,88% à 17,26 euros. Le fils du patron de Casino Jean-Charles Naouri, Gabriel, et Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, ont doublé leur participation au capital de l'enseigne, et entendent "soutenir la stratégie de transformation et de croissance" du groupe. Selon Berenberg, cette annonce est « positive pour la confiance des investisseurs et le cours de l'action du groupe, car elle montre que deux investisseurs ayant une compréhension et une expertise approfondies du secteur de la vente au détail aux consommateurs [...] soutiennent la stratégie de Maisons du Monde ».

Vendredi 5 mars (actualisation à venir)

Le fait du jour

Les déclarations jugées décevantes du président de la Fed ravivent les inquiétudes concernant la crainte de l'inflation reflétée par la hausse des rendements obligataires.

Les chiffres du chômage américain sont meilleurs que prévu. L'économie américaine a en effet généré 379.000 emplois non agricoles en février, contre 200.000 attendus par le consensus.

Valeur en vue

Porté par la flambée du cours du pétrole, le titre Total renoue avec des niveaux de février 2020.