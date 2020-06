Une semaine sur les marchés : le récap du 1er au 5 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 1er juin

Le fait du jour

Après une progression de 5,6% la semaine dernière, le CAC 40 entame le mois de juin vigoureusement (+1,43% à 4762,78 points). Le volume d'échanges - 2,6 milliards d'euros - reste toutefois réduit en raison du jour férié de Pentecôte. Les investisseurs saluent une nouvelle fois la levée progressive des mesures de confinement et se montrent rassurés par le " sens de la mesure" dont Donald Trump a fait preuve vendredi dernier sur le dossier chinois.

Après avoir ouvert sur une note prudente, les marchés américains ont finalement occulté les tensions raciales qui secouent plusieurs grandes villes du pays. Le Dow Jones gagne 0,36% à 25.475,02 points, le S&P 500, plus large, progresse de 0,38%, à 3.055,73 points et le Nasdaq de 0,66% à 9.552,05 points. La tendance a profité de la publication de l'indice ISM manufacturier, qui est remonté en mai après avoir touché en avril un creux de 11 ans.

Valeur en vue

Malmenées pendant la crise, les foncières regagnent les faveurs des investisseurs. Le titre de Unibail-Rodamco-Westfield affiche une progression de 11,24%, plus forte hausse de l'indice CAC 40.

Mardi 2 juin

Le fait du jour

L'espoir d'une accélération de la reprise économique après un long sommeil forcé redonne de l'appétit aux investisseurs pour les actifs à risques. L'indice phare parisien franchit un nouveau sommet, la barre des 4.800 points, et termine la séance à 4858,97 points (+ 2,02%). Il s'agit de son plus haut niveau depuis le 6 mars.

Outre-Atlantique, l'optimisme l'emporte sur les craintes liées à la pandémie de Covid-19 et sur les inquiétudes liées aux manifestations antiracistes qui secouent le pays. L'indice Dow Jones progresse de 1,05%, à 25.742,65 points, le S&P 500 gagne 0,82% à 3.080,82 points, et le Nasdaq clôture à +0,59% à 9.608,38 points.

Valeur en vue

Unibail-Rodamco-Westfield poursuit son ascension (+9,35%). Le groupe a annoncé ce mardi que 65 de ses 90 centres commerciaux dans le monde sont désormais rouverts et affichent en outre des taux de fréquentation encourageants.

Mercredi 3 juin

Le fait du jour

Le vigoureux mouvement de hausse se poursuit : le CAC 40 a passé le seuil symbolique des 5.000 points, une première depuis le 6 mars. L'indice phare parisien termine sur une hausse de 3,36% à 5022,38 points. L'optimisme des investisseurs est notamment porté par la publication de l'indice PMI chinois qui montre un retour de la croissance de l'activité dans les services en Chine, de bon augure pour la reprise dans les économies occidentales.

Les marchés actions américains sont également très bien orientés. Le Dow Jones grimpe de 2,05% à 26 269,89 points, le S&P 500 avance de 1,36% à 3 122,87 points et le Nasdaq gagne 0,78% à 9 682,91 points.

Valeur en vue

Renault profite d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs qui passe de «neutre» à «achat» sur le titre et de l'officialisation de son prêt garanti par l'Etat. La progression de Renault (+10,49%) profite également aux autres valeurs du secteur à l'instar de Michelin (+5,58%).

Jeudi 4 juin

Le fait du jour

Malgré de nouvelles annonces de la BCE (augmentation et prolongation de son programme de rachat d'obligations publiques et privées), le CAC 40 marque une pause, et termine la séance sur un léger recul (-0,21%) à 5011,98 points.

Temps mort également pour la Bourse de New-York. Le Dow Jones termine de justesse en territoire positif (+0,05%) à 26.281,82 points, tandis que le S&P 500 recule de 0,34%, à 3.112,35 points et le Nasdaq (-0,69% à 9.615,81 points).

Valeur(s) en vue

Airbus continue de bénéficier d'un phénomène de 'rotation sectorielle' et se hisse en tête de l'indice CAC 40.

De son côté, Vivendi profite du grand retour à Wall Street de la major musicale Warner Music Group après neuf ans d'absence. D'autant que le titre est porté par l'analyste Oddo BHF qui - s'il maintient sa recommandation « neutre" sur celui-ci, estime que l'introduction en Bourse de Warner Music Group constitue « une bonne nouvelle ». Après s'être offert la première place du podium dans la matinée, le géant français du divertissement affiche une hausse de 2,79%.

En outre, des rumeurs circulent sur une possible renégociation du prix d'achat du joaillier américain Tiffany par le groupe de luxe français LVMH, en raison de la dégradation des perspectives du secteur aux Etats-Unis. Des interrogations moyennement appréciées par les investisseurs... Le titre du géant du luxe recule de 0,86%.

Vendredi 5 juin (actualisation à venir)

Le fait du jour

Alors que la BCE a montré la veille qu'elle était prête à tout faire pour relancer l'économie, les marchés repartent à la hausse. Les investisseurs attendent également le taux du chômage de mai aux Etats-Unis qui pourrait frôler les 20%. En moins de trois mois, le chômage est passé de 3,5%, son niveau le plus faible depuis 50 ans, à 14,7%, son plus haut depuis 80 ans.