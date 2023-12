Une semaine sur les marchés : le récap du 18 au 22 décembre

AM (redaction@boursorama.fr)

Lundi 18 décembre

CAC 40 : -0,37% à 7.568,86 points et 2,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après une semaine historique, la Bourse de Paris avait besoin de marquer une pause et finit la première journée de la semaine sur une légère baisse. Même torpeur de l'autre côté de l'Atlantique avec un indice Dow Jones qui a terminé pratiquement inchangé, (+0,002%), à 37.306,02 points. Le Nasdaq Composite a, lui, avancé de 0,61% à 14.904,81 points.

Valeur en vue

Arcelormittal domine le SBF 120 et le CAC 40. Les investisseurs semblent apprécier le fait que ce ne soit pas le géant de l'acier qui rachète le groupe américain US Steel. A l'issue du processus d'enchère à laquelle il participait, c'est finalement le japonais Nippon Steel qui a raflé le gros lot pour 14,9 milliards de dollars en espèces, soit un prix de 55 dollars par action. L'offre d'Arcelormittal se situait autour de 45 dollars par action selon CNBC... US Steel progresse en tout cas de plus de 27% après cette annonce.

Mardi 19 décembre

CAC 40 : +0,08% à 7.574,67 points et 2,7 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Nouvelle séance très calme à Paris. Ce ne sont pas les chiffres de l'inflation en zone euro à +2,4% novembre en glissement annuel, conformes aux attentes, qui sont venus sortir le marché de sa torpeur. Le mouvement de hausse a plus de vigueur à Wall Street : +0,68% pour le Dow Jones, à 37.557,92 points, +0,66% pour le Nasdaq Composite, à 15.003,22 points. Les investisseurs attendent des données cruciales sur l'inflation aux Etats-Unis.

Valeur en vue

Une séance au poil pour Virbac qui domine le SBF 120. Le spécialiste de la santé animale a relevé ses perspective à la faveur d'un "important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre". La société vise dorénavant une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 4% pour 2023, contre 2 à 4% précédemment. La marge opérationnelle courante ajustée devrait, elle, se consolider autour de 15% à taux de change constants, contre une prévision antérieure de 13,5 à 14,5%.

Mercredi 20 décembre

CAC 40 : +0,12% à 7.583,43 points et 2,4 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Les séances se suivent et se ressemblent en ce moment à la Bourse de Paris. Le CAC 40 aura flirté toute la journée avec son point d'équilibre pour finir sur un modeste +0,12%. Zéro prise de risque donc, le tout dans une actualité clairsemée, marquée quand même par le repli des taux longs, le Bund passant même sous les 2% pour la première fois depuis mars, dans le sillage du recul plus marqué que prévu des prix à la production en novembre en Allemagne. La Bourse de New York a, elle fini en nette baisse mercredi, en conclusion d'une séance longtemps hésitante : L'indice Dow Jones a cédé 1,27%, à 37.082 points, le Nasdaq Composite a reculé de 1,5%, à 14.777,94 points. Les trois principaux indices de Wall Street ont basculé dans le rouge environ une heure et demie avant la clôture.

Valeur en vue

Fedex n'a pas vraimet fait un carton sur cette séance : -12%. Le groupe américain de livraison de lettres et de colis Fedex a affiché un recul de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice décalé, du fait notamment de volumes moindres. Ce dernier ressort à 22,16 milliards de dollars, contre 22,81 milliards un an plus tôt, quand le bénéfice net s'établit à 900 millions, contre 788 millions sur la même période de l'exercice précédent. Le groupe a néanmoins amélioré son résultat opérationnel à 1,28 milliard, contre 1,18 milliard sur la même période de l'exercice précédent, et sa marge opérationnelle est passée de 5,2% à 5,8%.

Jeudi 21 décembre

CAC 40 : -0,16%, à 7.571,40 points et 2 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Après deux séances au ralenti, le CAC 40 a entamé la journée en territoire négatif, mais a réussi à réduire les pertes en fin de séance. Les indicateurs macroéconomiques outre-Atlantique du jour n'ont guère impacté les marchés. La croissance du PIB américain au troisième trimestre s'établit à 4,9%, sous les prévisions du consensus à 5,2%, bien qu'elle marque une progression par rapport au deuxième trimestre.

À Wall Street, les indices rebondissent après la séance baissière de ce mercredi, portés par les résultats trimestriels dépassant les attentes et les perspectives positives de l'entreprise de puces électroniques Micron Technology (+8,63%). Le Dow Jones affiche une hausse de 0,87%, tandis que le Nasdaq grimpe de 1,26% pour atteindre 14 963,87 points.

Valeur en vue

Sur le SBF 120, Getlink enregistre une baisse de 2,32% en raison d'une grève inopinée des employés de la société gestionnaire du tunnel sous la Manche. Bien que cette grève ait commencé à la mi-journée, les Eurostar reliant Londres à Paris et Bruxelles devraient reprendre leur circulation dès vendredi. Cette perturbation découle du refus des syndicats d'accepter une prime exceptionnelle de 1 000 euros annoncée par la direction en fin d'année. En réaction, ils ont déclenché une grève, demandant le triplement de cette prime.

Vendredi 22 décembre (Actualisation à venir)

CAC 40 : 0,00%, à 7.570,81 points et 0,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Une séance marquée toute la matinée par l'attente des chiffres de l'inflation aux États-Unis, prévus pour 14h30. L'indice parisien fait donc du surplace et se maintient à l'équilibre.

Valeur en vue

Sous l'influence des récentes régulations annoncées par la Chine pour les jeux vidéo en ligne, Ubisoft enregistre une chute d'environ 8% à l'ouverture de la Bourse de Paris. Pékin a en effet dévoilé un projet de régulation comprenant des restrictions sur les incitations à jouer ou à dépenser en ligne. Bien que le titre se reprend légèrement, il demeure en repli, avec une baisse actuelle de 3,45%.

Le recap s'arrête pour les vacances et reprendra la semaine du 8 janvier 2024. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous.

