Une semaine sur les marchés : le récap du 16 au 20 août

Lundi 16 août

CAC 40 : -0,83% à 6 838,77 points

Le fait du jour

Les mauvaises statistiques chinoises sur le front de la production industrielle et des ventes au détail plombent le CAC 40.

Valeur(s) en vue

L'équipementier automobile Faurecia a progressé 12,05% à 43,06 euros après l'annonce d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans l'équipementier allemand Hella, spécialisé dans les éclairages, signant là l'une des plus grosses opérations du secteur de ces trois dernières années.

A contrario, le secteur du luxe, dont la Chine est le premier marché mondial, est plombé par les dernières données économiques laissant craindre un ralentissement dans le pays. LVMH a lâché 2,10% à 694,90 euros, Kering 4,68% à 752 euros et Hermès 1,67% à 1,325 euros.

Mardi 17 août

CAC 40 : -0,28% à 6 819,84 points

Le fait du jour

Le CAC 40 poursuit sa baisse. Outre les mauvaises statistiques chinoises, la progression du variant Delta et le contexte géopolitique en Afghanistan déstabilisent les marchés actions.

Outre-Atlantique, les ventes au détail pour juillet se révèlent en-dessous des attentes en juillet, en baisse de 1,1% par rapport à juin.

Valeur(s) en vue

La baisse des rendements obligataires a pénalisé les valeurs bancaires françaises. Société Générale a perdu 2,17% à 26,40 euros, BNP Paribas 1,84% à 52,86 euros et Crédit Agricole 1,94% à 11,95 euros.

Mercredi 18 août

CAC 40 : -0,73% à 6 770,11 points

Le fait du jour

Le CAC 40 est plombé par la chute des valeurs du luxe, poids lourds de l'indice parisien. Après des craintes sur la consommation chinoise en début de semaine, un projet de redistribution de la richesse en Chine, avec la perspective d'une éventuelle augmentation des impôts sur les plus riches, vient fortement déstabiliser le segment du luxe, et favorise les prises de bénéfices.

La Bourse de New York a fini en nette baisse après la publication du compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed montrant que l'objectif de la banque centrale en matière d'emploi, condition pour réduire ses mesures de soutien, pourrait être atteint d'ici la fin de l'année.

Valeur(s) en vue

LVMH cède 5,16% à 654,90 euros, Kering 3,55% à 718 euros et Hermès 3,76% à 1 280 euros.

Jeudi 19 août

CAC 40 : -2,43% à 6605,89 points

Le fait du jour

La perspective d'une imposition plus élevée sur les plus riches en Chine pèse très fortement sur le luxe. A cela s'ajoutent les anticipations d'un resserrement monétaire de la Fed qui pénalisent les marchés actions.

Valeur en vue

Kering, propriétaire notamment de la marque Gucci, chute de 9,47% à 650 euros, et signe sa pire performance journalière depuis le 12 mars 2020.

Vendredi 20 août

Le fait du jour

Les marchés sont toujours en proie aux craintes relatives aux signes de ralentissement de la croissance, à l'augmentation des cas de Covid-19 et à la perspective d'une diminution du soutien monétaire de la banque centrale américaine.

Valeur en vue

Pékin continue de déstabiliser les marchés. Après le luxe, ce sont les spiritueux qui se retrouvent pénalisés. Pernod Ricard et Remy Cointreau accusent les plus fortes baisses après l'annonce d'une possible régulation du marché des alcools en Chine.