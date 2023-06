Une semaine sur les marchés : le recap du 12 au 16 juin

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 12 juin

CAC 40 : +0,52% à 7250,35 points et 2,7 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

En attendant les chiffres de l'infation et les banques centrales plus tard dans la semaine, le CAC 40 débute du bon pied, même si tout cela se fait encore dans des volumes réduits, il faudra s'en contenter... C'est une bonne entame aussi pour les marchés américains, S&P 500 et Nasdaq terminant à des pics depuis avril 2022 : +0,93% à 4.338,93 points pour le premier, 1,53% à 13.461,92 points pour le second. Côté valeur, Oracle est à un plus-haut historique : 116,50 dollars à la clôture.

Valeur(s) en vue

Nexans grimpe de 8% pour la première séance de la semaine. Bank Of America a relevé son opinion sur le titre du fabricant de câbles de "sous-pondérer" à "acheter" et un objectif de cours rehaussé de 65 à 100 euros. La banque américaine pointe notamment "l'exposition directe de Nexans aux dépenses croissantes en infrastructures de réseaux et à l'éolien offshore qui représente environ 50% de son excédent brut d'exploitation".

Mardi 13 juin

CAC 40 : +0,56% à 7290,80 points et 3,1 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

Nouvelle séance de progression pour le marché parisien. Les chiffres de l'inflation américaine n'ont pas réservé de mauvaises surprises avec un CPI qui a progressé de 0,1% en mai, en ligne avec les attentes (+4% en rythme annuel) alors que le core CPI a grimpe de 0,4%, lui aussi en ligne avec les estimations (+5,3% en rythme annuel, en baisse). Aux Etats-Unis, Nasdaq et S&P 500 battent de nouveaux records de 14 mois.

Valeur en vue

Acquisition appréciée pour Saint-Gobain qui gagne 3,1%. Le groupe a annoncé la veille la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Building Products of Canada Corp, un acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d'isolation en fibre de bois au Canada. L'opération se fait pour un montant de 1,325 milliard de dollars canadiens en numéraire, soit environ 925 millions d'euros.

Mercredi 14 juin

CAC 40 : +0,52% à 7.328,53 points et 3,1 milliard d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse en attendant d'avoir confirmation que la Réserve fédérale allait marquer une pause dans ses hausses de taux. Confirmation qui est arrivée... mais avec un banque centrale américaine qui reste à l'offensive, annonçant que deux relèvements étaient encore à venir. Résultat, les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones cède 0,68% à 33.979 points alors que le Nasdaq a grappillé 0,39%, à 13.626 points.

Valeur en vue

C'est la série boursière palpitante du moment. Pas un jour sans une nouveauté dans le dossier Casino Rallye. En réponse à des rumeurs de presse, le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux. Le solde serait souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet, dont les créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital. Casino précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse sont en concurrence avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération réussirait, indiquait récemment le journal Les Echos

Jeudi 15 juin

CAC 40 : -0,51% à 7.290,91 points et 2,9 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris a clôturé en baisse, influencée par la hausse des taux de la BCE de 25 points de base et ses prévisions d'inflation revues à la hausse. Pendant ce temps, aux États-Unis, les investisseurs ont été encouragés par les indicateurs économiques positifs. En conséquence, les marchés américains ont clôturé en hausse, avec le Dow Jones en progression de 1,26% à 34.408 points et le Nasdaq grappillant 1,15% à 13.782 points.

Valeur en vue

À la suite de sa journée investisseurs du mercredi 14 juin, Ipsos, une entreprise de premier plan spécialisée dans les sondages et les études, a enregistré une hausse de 3,65%. Cette journée a permis au groupe de présenter ses projets ambitieux dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, générant une réaction positive des investisseurs qui expriment ainsi leur enthousiasme pour les perspectives futures de l'entreprise.

Vendredi 16 juin

CAC 40 : +1,25% à 7.382,15 points et ... milliards d'euros échangés (Actualisation à venir)

Le fait du jour

Une fin de semaine plus optimiste pour la Bourse de Paris, avec un CAC 40 qui bondit et se rapproche des 7 400 points. Les investisseurs ont réussi à bien digérer la fermeté affichée par les banques centrales au sujet de l'inflation et des hausses de taux à venir. Cette confiance retrouvée est renforcée par la confirmation du reflux de l'inflation dans la zone euro, où le taux d'inflation est passé de 7% en avril à 6,1% en mai.

Valeur en vue

L'action Orpea suscite l'attention avec une nouvelle série de hausses mystérieuses, affichant une progression de 7,65% et regagnant près de 40% de sa valeur en seulement trois séances. Certains analystes évoquent la possibilité de spéculations concernant d'éventuelles modifications hypothétiques du plan de restructuration financière de l'entreprise.

LG, AM (redaction@boursorama.fr)