Une semaine sur les marchés : du 15 au 19 novembre

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 15 novembre

CAC 40 : +0,53% à 7128,63 points

Le fait du jour

Nouveau plus-haut historique pour le CAC 40, qui prolonge sa série haussière. La production industrielle et les ventes au détail chinoises sont ressorties au-dessus des attentes en octobre et ont rassuré les marchés.

Valeur en vue

BNP Paribas souhaiterait se désengager du marché américain en cédant sa filiale Bank of the West, rapporte l'agence de presse Reuters. Le marché accueille favorablement cette nouvelle et l'action de la banque française signe la plus forte hausse de l'indice, en hausse de 3,29% à 61,22 euros.

Mardi 16 novembre

CAC 40 : +0,34% 7152,60 points

Le fait du jour

Les Bourses sont soutenues par des ventes au détail aux Etats-Unis plus fortes qu'anticipées. Elles pointent en hausse de1,7%, contre 1,4% attendue, témoignant de la solidité de la demande.

Valeur(s) en vue

Jackpot pour Kering, qui gagne 4,36% à 711,20 euros. Gucci, le navire amiral de la marque de luxe, prévoit un chiffre d'affaires pour 2021 en ligne, ou légèrement supérieur, à celui de 2019. A cette occasion, HSBC relève sa recommandation sur le titre de «conserver» à «acheter». Dans son sillage, Hermès gagne 2,40% à 1536 euros et LVMH 1,23% à 729,70 euros.

Mercredi 17 novembre

CAC 40 : +0,06% à 7156,85 points

Le fait du jour

L'inflation en zone euro ressort à 4,1% en glissement annuel en octobre, contre 3,4% en septembre, sans réaction notable des marchés. C'est pourtant son plus haut niveau en 13 ans.

Valeur en vue

Unibail-Rodamco-Westfield (-4,64% à 64,56 euros) accuse de plein fouet la remontée des craintes liées à l'épidémie de Covid-19. «La cinquième vague de la pandémie est là», a affirmé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mais «elle n'emportera pas tout sur son passage» grâce à la vaccination et au pass sanitaire.

Jeudi 18 novembre

CAC 40 : -0,21% à 7141,98 points

Le fait du jour

La prudence semble prendre le pas sur l'optimisme des investisseurs à mesure que la saison des résultats se termine et que l'épidémie de Covid-19 inquiète de nouveau. «La cinquième vague de la pandémie est là», a affirmé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, la veille.

Valeur en vue

Hermès accélère ses gains (+3,41% à 1592,50 euros) à la faveur d'une source de presse partagée par Reuters selon laquelle la valeur pourrait intégrer l'indice Euro Stoxx 50 en décembre. Pour rappel, l'indice Euro Stoxx 50 rassemble cinquante actions européennes selon leur capitalisation boursière.

Vendredi 19 novembre (actualisation à venir)

CAC 40 : en attente du chiffre de clôture

Le fait du jour

L'annonce d'un confinement en Autriche et son évocation en Allemagne jettent un froid sur les marchés. Le CAC 40 plonge sous la barre des 7100 points.

Valeur en vue

Les craintes concernant une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 plombe le secteur de l'automobile. Renault lâche 5,12% à 32,53 euros, Stellantis 3,44% à 17,34 euros et Michelin 2,04% à 137,05 euros.

AGD (redaction@boursorama.fr)