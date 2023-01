Une semaine en Bourse : le recap du 9 au 13 janvier

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 9 janvier

CAC 40 : +0,68% à 6.907,36 points

Le fait du jour

Nouveau début de semaine du bon pied pour le CAC 40. Sixième séance de progression et un gain qui dépasse désormais les 7%. Résultat, le CAC 40 se situe désormais plus de 2% au-dessus du niveau précédant le début de la guerre en Ukraine. De leur côté, les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé avec un Dow Jones en repli de 0,34% à 33.517 points tandis quand le Nasdaq a gagné 0,63% à 10.635 points.

Valeur(s) en vue

Orpea commence bien les semaines. Selon "Les Échos", la Caisse des dépôts et d'autres investisseurs institutionnels seraient prêts à investir plus de la majorité du milliard et demi d'euros dont le spécialiste de la dépendance à besoin. En contrepartie, ils exigent le contrôle de la gouvernance. Le groupe endetté à hauteur de 9 milliards doit trouver un accord d'ici la fin du mois, sous peine d'être placé en procédure de sauvegarde.

Mardi 10 janvier

CAC 40 : -0,55% à 6869,14 points

Le fait du jour

Le CAC 40 s'est fait plus hésitant. Une prudence légitime alors que le temps fort de la journée était un discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de la Banque de Suède. Mais le patron de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation. Hier, deux membres de la banque centrale américaine avaient calmé les ardeurs des investisseurs en expliquant que les taux américains pourraient culminer au-dessus de 5% pendant une période prolongée. La Bourse de New York a, elle, finit en hausse une séance toutefois indécise, les investisseurs restant attentistes avant un indicateur d'inflation jeudi.

Valeur en vue

Renault accélère, selon "Les Échos", Emmanuel Macron aurait affirmé au Premier ministre japonais Fumio Kishida, que l'Etat français ne s'opposerait pas à la réorganisation de l'alliance entre le constructeur et son partenaire Nissan et au rééquilibrage des participations croisées entre les deux groupes.

Mercredi 11 janvier

CAC 40 : +0,8% à 6924,19 points

Le fait du jour

A peine le temps de reprendre son souffle que le CAC 40 renoue avec la hausse, anticipant déjà des chiffres de l'inflation rassurants demain aux Etats-Unis... La Bourse américaine a, elle, aussi progressé, portée par les titres les plus malmenés du marché ces derniers mois : le Dow Jones termine à +0,8%, le Nasdaq a progressé à +1,76%. A noter la forte progression de Bed Bath & Beyond, malgré des résultats dans le rouge et un risque de faillite mais le titre fait partie des "meme stocks" très suivis par les investisseurs individuels depuis les Wall Street Bets.

Valeur en vue

Nouvelle séance compliquée pour Eurofins Scientific. Le titre du groupe de bioanalyse, lanterne rouge du SBF 120, a été dégradé par Deutsche Bank et Jefferies, le premier passant à "vendre" et le second à "sous-performance". Les deux cabinets d'analystes étaient auparavant à "conserver" avec un objectif de cours de 80 euros pour Deutsche Bank et de 70 euros pour Jefferies. Ils la ramènent tous deux à 58 euros.

Jeudi 12 janvier

CAC 40 : +0,74% à 6975,68 points

Le fait du jour

La Bourse de Paris a franchi le cap symbolique des 7.000 points en séance, une première depuis février 2022, avant de perdre un peu d'avance. Comme anticipé, les nouvelles en provenance de l'inflation américaine ont rassuré : La hausse du CPI est tombé à 6,5% par rapport à décembre 2021, contre une hausse de 7,1% entre novembre 2021 et novembre 2022. Cet effet de base favorable devrait se renforcer dans les mois à venir. C'est le sixième mois consécutif de ralentissement , après le pic de juin, à 9,1%. Les indices américains ont également terminé en hausse.

Valeur en vue

Très mauvaise partie pour Ubisoft qui cède 14% au lendemain d'un avertissement sur résultats majeur lancé pour l'exercice en cours. L'éditeur de jeux vidéo anticipe désormais un net bookings en baisse de plus de 10% sur son exercice 2022-2023, et non plus en croissance de plus de 10%, ainsi qu'une perte opérationnelle non-IFRS de 500 millions d'euros, contre un résultat opérationnel positif de 400 millions précédemment. Oddo BHF à dégrader son opinion de "surperformance" à "neutre" avec un objectif de cours divisé par deux à 21 euros. "Nous sommes déboussolés par l'ampleur des difficultés rencontrées par Ubisoft qui impliquent une forte révision à la baisse de nos prévisions de résultats (dont -22% en moyenne pour les ROC ajustés des exercices 2024 et 2025)", a réagi le bureau d'analyses de la société de gestion.

Vendredi 13 janvier (actualisation à venir)

CAC 40 : à venir

Le fait du jour

Vers 10H10, l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,58%, soit 40,39 points à 7.016,22 points.

Valeur en vue

Air France-KLM décolle après un relèvement de recommandation de "neutre" à "achat" par UBS, avec un objectif de cours porté de 1,75 à 2 euros.

