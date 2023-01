Une semaine en Bourse : le recap du 23 au 27 janvier

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 23 janvier

CAC 40 : +0,52% à 7.032,02 points / 2,4 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Bon début de semaine pour la Bourse de Paris qui grignote 0,5% à l'entame d'une semaine riche en publication d'entreprises. Outre Atlantique, La Bourse américaine finit aussi sur le bon peid, portée notamment par des gains sur les valeurs technologiques. Le Dow Jones finit à +0,76% et le Nasdaq prend même 2,01%, un peu au-dessus de 11.364 points.

Valeur(s) en vue

Atos gagne plus de 2% alors que, selon le JDD, Astek serait en négociation pour le rachat d'Evidian. Le groupe aurait demandé à consulter les comptes d'Atos pour présenter une offre de rachat. Airbus serait également en négociation préliminaire avec le groupe français pour prendre une participation jusqu'à 29,9% du capital d'Evidian avait indiqué Les Echos. Le groupe Orange serait également intéressé selon le quotidien.

Mardi 24 janvier

CAC 40 : +0,26% à 7.050,48 points / 2,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Séance hésitante avec un CAC 40 qui a oscillé autour de son point d'équilibre une bonne partie de la journée, avant de terminer en légère hausse. Les investisseurs ont pu prendre connaissance de données d'activité encourageantes avec un indice PMI pour la zone euro qui grimpe pour le troisième mois consécutif en janvier, à 50,2 contre 49,3 en décembre, repassant ainsi au-dessus de la barre de 50, qui marque la frontière entre contraction et expansion de l'activité. Wall Street a évolué en ordre dispersé dans une séance marquée par des résultats trimestriels d'entreprises contrastés. A noter, l'enquête ouverte par la SEC, le gendarme boursier américain, sur l'incident technique qui a affecté plus de 80 titres et provoqué une confusion sur les cours initiaux.

Valeur en vue

Carmat perd 3,37% sur la journée. La medtech qui développe une prothèse de coeur intégrale a estimé, dans un point sur son activité, qu'il atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et de 1000 prothèses à l'horizon 2027, ainsi que son seuil de rentabilité d'ici cinq ans, en 2027. Après avoir repris ses implantations à titre commercial, Carmat poursuit la formation de nouveaux hôpitaux, avec un objectif de 30 centres opérationnels en Europe, majoritairement en Allemagne et en Italie, d'ici fin 2023.

Mercredi 25 janvier

CAC 40 : -0,09% à 7043,88 points / 2,7 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Séance dans le rouge mais moins que prévu ! Après avoir passé la majeure partie de la séance en baisse (-0,7% en fin de matinée), le CAC 40 a remonté la pente pour finir proche de son point d'équilibre. La bonne nouvelle vient d'outre-Rhin où le moral des entrepreneurs allemands continue de remonter avec un indice IFO du climat des affaires qui est passé de 88,6 à 90,2 entre décembre et janvier. C'est peu ou prou la même séance qui a été vécue outre-Atlantique avec un Dow Jones et un Nasdaq qui finissent en très légère baisse alors même que l'indice des valeurs technologiques avait plus nettemtnt décroché en cours de journée.

Valeur en vue

La publication d'acrtivité de McPhy Energy n'a pas convaincu les investisseurs. En 2022, le chiffre d'affaires du spécialistes des équipements de production et de stockage d'hydrogène s'est pourtant affiché en croissance de 22% à 16 millions d'euros. Le groupe a précisé qu'il visa un excédent brut d'exploitation (Ebitda) se situant dans une fourchette comprise entre -34 et -37 millions d'euros sur la période.

Jeudi 26 janvier

CAC 40 : +0,74%, à 7095,99 points / 4,09 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Petit à petit, le CAC 40 se rapproche des 7100 points et affiche une progression de près de 10% depuis le début de l'année dans une séance marquées par les premières publications d'entreprises, dont celle de STMicro. Wall Street aussi finit en hausse, rassurée par les chiffres de la croissance américaine : L'économie US a enregistré une croissance meilleure qu'anticipé par les analystes au T4, avec une hausse de 2,9%. Autre statistique encourageante, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis, qui ont encore reculé de 6000, s'établissant à 186.000.

Valeur en vue

Belle séance et même belle semaine pour STMicro. Sur la journée, le titre gagne 8,19% grâce à des résutlats 2022 salués. Le résultat net est presque doublé par rapport à 2021, pour s'établir à 3,96 milliards de dollars alors que la marge d'exploitation passe de 19% à 27,5%. Retrouvez l'interview du président du directoire Jean-Marc Chéry qui commentait ses résultats sur Ecorama.

Vendredi 27 janvier (actualisation à venir)

CAC 40 : -

Le fait du jour

En très légère progression, le CAC 40 dépasse la barre des 7100 points à la mi-journée.

Valeur en vue

Solutions 30 survole la séance, grâce à un quatrième trimestre marqué par une croissance interne de 10,1% du chiffre d'affaires, à 246,1 millions d'euros. Les résultats 2022 complets sont attendus, eux, le 20 avril et Solutions 30 prévient que ces chiffres devraient faire ressortir une marge brute d'exploitation (Ebitda) "encore ponctuellement sous tension". Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies toutefois estime que sa dynamique actuelle vient conforter la perspective d'un retour à une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours, qui devrait lui permettre de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

