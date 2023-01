Une semaine en Bourse : le recap du 16 au 20 janvier

(Crédits photo : Unsplash - )

Lundi 16 janvier

CAC 40 : +0,28% à 7.043,31 points / 2,4 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris finit cette première journée de la semaine en légère hausse dans de petits volumes. C'est peu, mais le CAC 40 a dû tracer son chemin tout seul aujourd'hui alors que Wall Street est resté fermé pour le Martin Luther King's day. L'actualité du jour, c'est l'ouverture du forum économique mondial de Davos qui réunit une partie de la semaine élites politiques et économiques.

Valeur(s) en vue

CGG arrive en tête du SBF 120, et c'est peut-être un grâce à Société générale qui a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" et un objectif de cours un tout petit peu relevé de 0,91 à 0,92 euro.

Mardi 17 janvier

CAC 40 : +0,48% à 7077,16 points / 3,6 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Parcours en dents de scie pour le CAC 40 qui après avoir dépassé les 7100 points finit à +0,48%. Dans la matinée, les investisseurs avaient pris connaissance des statistiques moroses venues de Chine avec une croissance qui est tombée à 3% en en 2022, l'un des niveaux les plus faibles en près de 50 ans sur fond de restrictions sanitaires et de crise du marché immobilier. Aux Etats-Unis, e Dow Jones a reculé de 1,14%, quand le Nasdaq a pris 0,14%. A noter le repli marqué de Goldman Sachs (-6,44% à 349,92 dollars), qui a publié un bénéfice très inférieur aux attentes au quatrième trimestre. La banque a aussi triplé ses provisions pour créances douteuses par rapport à la même période de l'année précédente.

Valeur en vue

Historique ! LVMH a passé la barre des 400 milliards d'euros de capitalisation après avoir inscrit un nouveau record à 803,30 euros en cours de séance. Le titre qui prend plus de 17% déjà en 2023.

Mercredi 18 janvier

CAC 40 : +0,09% à 7083,39 points / 3,5 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Encore une séance dans le vert, mais de justesse... là aussi, le CAC 40 a dépassé les 7.100 points en séance : c'est tout de même la 6e séance de hausse consécutive. Depuis le début de l'année, l'Europe fait mieux que les Etats-Unis et cette séance le prouve à nouveau avec le net repli du Dow Jones (-1,81%) et du Nasdaq (-1,24%). C'est notamment lié à de mauvaises statistiques : la production industrielle a reculé un peu plus que prévu entre novembre et décembre aux Etats-Unis (-0,7% contre -0,1% attendu par les économistes), tout comme les ventes au détail.

Valeur en vue

Fnac Darty a décroché après avoir annoncé qu'il était "peu probable" que son objectif de cash-flow libre opérationnel 2021-2023 soit atteint sur cette période. Lors de la publication de ses estimations de résultats 2022, le distributeur a dit s'attendre à un cash-flow libre opérationnel aux alentours de -30 millions d'euros.

Jeudi 19 janvier

CAC 40 : -1,86%, à 6951,87 points /

Le fait du jour

Cette séance de jeudi a vu un coup d'arrêt brutal à la progression du CAC 40 alors que l'indice français avait signé 11 journées de hausse sur les 13 premières séances de l'année. Le coup de froid est notamment venu de Davos alors que la par la voix de la présidente de la BCE, Christine Lagarde et celles de plusieurs membres de la Fed, les banques centrales ont rappelé aux investisseurs leur détermination à lutter contre l'inflation. Repli moins marqué mais repli tout de même aux Etats-Unis, peu ou prou, pour les mêmes raisons.

Valeur en vue

Virbac a mis les investisseurs de bon poil après avoir publié un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros en 2022, en hausse de 9,6% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2021. Le groupe de santé animale dépassé l'objectif d'une croissance de ses ventes comprise entre 6 et 9% à taux de change et périmètre constants, fourchette resserrée en octobre dernier. Résultat, Virbac rellève ses objectifs 2022 anticipant à présent un ratio de résultat opérationnel courant ajusté sur chiffre d'affaires autour de 15% à taux de change constants, contre une prévision précédente de 14% à 15% auparavant.

Vendredi 20 janvier

Le fait du jour

La Bourse de Paris tente de reprendre sa marche en avant vendredi en dépit des inquiétudes économiques et monétaires qui l'ont fait décrocher la veille, les investisseurs se laissant guider par des perspectives d'amélioration en Chine.

Valeur en vue

Orpea parvient à se maintenir en territoire positif en dépit de l'échec des discussions engagées sur la restructuration de sa dette entre un consortium d'investisseurs mené par la CDC et un groupe de créanciers financiers détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la société.

