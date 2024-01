Une semaine en Bourse : le recap du 15 au 19 janvier

Une semaine contrastée, qui termine mieux qu'elle n'a commencé à Paris. (Crédits photo : Boursorama - A. Morris )

Lundi 15 janvier

CAC 40 : -0,72%; à 7.411, 68 points et 2,1 milliards d'euros échangés.

Le fait du jour

Privé de Wall Street, fermée pour le Martin Luther King's Day, le marché parisien n'a pas fait de zèle avec de tous petits volumes : à peine plus de 2 milliards d'euros échangés. L'indice CAC 40 a notamment été pénalisé par la baisse de L'Oréal (-4,7%), EssilorLuxottica (-4%) ou encore Teleperformance (-2,6%).

Valeur en vue

La série noire continue pour Atos qui cède plus de 15% aujourd'hui, portant à plus de 30% son repli sur 5 séances glissantes. Le groupe a annoncé le remaniement de son équipe de direction : Paul Saleh, actuellement directeur financier du groupe, est nommé directeur général à compter de ce lundi. Jacques-François de Prest rejoint pour sa part la société en tant que directeur financier du groupe. Il s'agit du quatrième directeur général de la société en moins de deux ans. De plus, Atos a confirmé que le groupe et ses lignes d'activité atteindront leurs objectifs financiers 2023 pour l'année en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle. Le flux de trésorerie disponible devrait être légèrement inférieur à son objectif d'environ -100 millions d'euros pour le second semestre 2023.

Mardi 16 janvier

CAC 40 : -0,18% à 7.398 points et 2,47 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 a bien du mal à s'extraire de sa morosité de début d'année. L'indice signe une nouvelle séance de baisse même s'il limite plutôt son recul, comparé à l'ouverture. C'est rouge aussi pour les indices américains à la clôture : l'indice Dow Jones a cédé 0,62% à 37.361,12 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,19% à 14.944,35 points. Les publications de résultats se poursuivent à Wall Street et certaines déçoivent à l'image de celle de Morgan Stanley. Le titre de la banque a chuté de 4,2% pour s'établir à un plus bas de plus d'un mois après avoir publié un bénéfice trimestriel en baisse, tandis que Goldman Sachs a avancé de 0,7% à la suite du bond de son bénéfice.

Valeur en vue

Dassault Systèmes termine aux commandes des hausses du SBF 120. L'éditeur de logiciels bénéfice d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours relevé de 40 à 55 euros. Le bureau d'analystes de la banque allemande souligne la faiblesse de la valorisation du groupe français.

Mercredi 17 janvier

CAC 40 : -1,07% à 7.318,69 points et 3,1 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

C'est un indice parisien aussi chagrin que le temps sur la capitale qui signe une nouvelle séance de repli. Pêle-mêle, les inviestteurs ont été déçus par la croissance chinoise (+5,2% tout de même en 2023), l'inflation est remontée à 4% au Royaume-Uni et les banques centrales n'ont pas l'air décidées à baisser les taux aussi vite que les marchés ne l'espèrent. La BCE semble indiquer que ce sera à l'automne prochain alors que beaucoup d'observateurs tablaient sur fin juin, début juillet.

Même ambiance morose de l'autre côté de l'Atlantique : -0,25% pour le Dow Jones en clôture, -0,59% pour le Nasdaq. Les données publiées dans la journée par le département américain du Commerce ont montré que les ventes au détail ont progressé plus qu'attendu en décembre, soutenues par les soldes et une hausse des achats de véhicules. Cela confirme la solidité de l'économie pour entamer la nouvelle année et alimente l'idée que la Fed devrait patienter pour commencer à réduire les taux d'intérêt.

Valeur en vue

OVH distingue. Le groupe a présenté ses perspecrtives stratégiques : il prévoit de générer une croissance organique annuelle moyenne pondérée de 11 à 13% de 2024 à 2026 et une marge de bénéfice de base ajustée (EBITDA) de près de 39% en 2026. Le directeur général d'OVH était l'invité d'Ecorama cette semaine.

Jeudi 18 janvier

CAC 40 : +1,13% à 7.401,35 points et 3 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Enfin ! Le CAC 40 repart de l'avant, reprenant au passage la barre des 7.400 points. Les indices US aussi terminent cette journée dans le vert, bénéficiant des perspectives favorables dévoilées par TSMC (voir ci-dessous). Le Nasdaq en profite pour grimper de 1,35% quand le Dow Jones grappille un +0,54%. La statistique du jour côté américain, c'étaient les inscriptions hebdomadaires au chômage : elles sont ressorties à 187.000 contre 205.000 attendues, un plus-bas de plus d'un an et le signe de la résilience du marché de l'emploi américain.

Valeurs en vue

C4est une belle journée pour le secteur des semi-conducteurs. Soitec termine en tête du SBF 120 et STMicro est également bien orienté. Les deux groupes profitent des perspectives optimistes dévoilées par le taiwanais TSMC ce matin : il dit anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% en 2024 à la faveur d'une solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

Vendredi 19 janvier

CAC 40 :

Le fait du jour

Fin de semaine qui s'annonce plutôt calme pour le CAC 40 qui grimpait de 0,5% peu avant 9h30.

Valeur en vue

Les valeurs pétrolières et parapétrolières (CGG, Vallourec) profitent du rebond du prix du brut qui voisine à nouveaux les 80 dollars le baril de brent. Un rebond à mettre en relation avec la circulation toujours compliquée des navires en mer Rouge.

