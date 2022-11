Une semaine en Bourse : le recap du 14 au 18 novembre

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Lundi 14 novembre

CAC 40 : +0,22% à 6609,17 points

Le fait du jour

Entame de semaine tranquille pour le CAC 40 qui poursuit sa hausse. Aux Etats-Unis, à l'inverse, les indices américains ont besoin de souffler après les deux belles séances de jeudi et vendredi.

Valeur(s) en vue

Soupe à la grimace pour Elior qui finit plus fort repli du SBF 120. Barclays a abaissé sa recommandation sur le titre, qu'il ramène de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer" avec un objectif de cours réduit de 6 à... 2 euros. Le courtier qui s'inquiète des répercussions d'une possible récession sur les résultats du groupe de restauration collective au vu de son endettement élevé.

Mardi 15 novembre

CAC 40 : +0,49% à 6641,66 points

Le fait du jour

La marche en avant se poursuit pour le CAC 40, qui termine en légère hausse. Un peu plus tôt dans la journée, l'indice parisien avait frôlé les 6685 points avec la publication de l'indice PPI américain et des prix à la production qui n'ont progressé que de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent au lieu de +0,4% attendu. Un signe supplémentaire que l'inflation pourrait bien être en train de marquer le pas aux Etats-Unis. La Bourse Us a bien réagi à cette statistique encourageante : le Dow Jones a grappillé 0,17% à 33.592 points et le Nasdaq a gagné 1,45% à 11.358 points.

Valeur en vue

Orpea a présenté son plan de refondation et vise notamment 9% de croissance annuelle du chiffre d'affaires et une marge d'Ebitdar supérieure à 20% pour un Ebitda hors IFRS 16 estimé à 745 millions d'euros à horizon 2025.

Mercredi 16 novembre

CAC 40 : -0,52% à 6607,22 points

Le fait du jour

Fin de la série haussière pour le CAC 40 qui termine cette séance en repli de 0,52%. L'explosion d'un missile en Pologne «probablement» causé par les systèmes de défense ukrainiens selon l'OTAN a, au final, eu peu d'effet sur le marché. Outre-Atlantique, les indices cloturent dans le rouge, le discounter Target est venu plomber l'ambiance avec des résultats en dessous des attentes qui se sont soldés par une chute de plus de 13%.

Valeur en vue

Le ciel boursier était lourd pour Air France-KLM qui abandonne 10,5%. La compagnie aérienne qui a annoncé le lancement d'une offre d'obligations convertibles en actions pour un montant nominal d'environ 300 millions d'euros afin de rembourser l'aide octroyée par l'Etat français.

Jeudi 17 novembre

CAC 40 : -0,47% à 6576,12 points

Le fait du jour

Le CAC 40 signe une nouvelle séance dans le rouge, un peu plombé par Wall Street. Le tout sur un regain d'inquiétude à la perspective de relèvements marqués des taux d'intérêt de la Fed. En cause, les propos du président de la Réserve fédérale de St Louis, James Bullard, qui a estimé que les hausses de taux de labanque centrale américaine n'avaient eu jusqu'à présent que "des effets limités sur l'inflation observée", et il a préconisé de relever encore les taux d'au moins 100 points de base.

Valeur en vue

Bouygues finit en queue de peloton du SBF 120. Sur les neuf premiers mois de son exercice, le conglomérat affiche un résultat net en repli de 33%, à 537 millions d'euros mais avec une base de comparaison exigeante puisque la même période de 2021 intégrait notamment des plus-values de cessions de data centers chez Bouygues Telecom et des cessions d'actions d'Alstom. Le chiffre d'affaires grimpe lui de 8%, toujours sur 9 mois, à 29,6 milliards d'euros.

Vendredi 18 novembre

Le fait du jour

La Bourse de Paris montait de 0,9% vers 10h ce matin, lui permettant de progresser sur l'ensemble de la semaine pour la septième fois consécutive, même avec une dynamique moins favorable pour les investisseurs.

Valeur en vue

Teleperformance repart à la hausse alors que la société a annoncé hier soir qu'elle se retirait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety). Si le groupe se dit convaincu que "l'activité de modération de contenu (Trust & Safety) est un service essentiel de première intervention visant à protéger l'ensemble de la société dans le monde digital", il indique que sa décision est "la plus adéquate".

