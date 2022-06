Une responsable des investissements durables promue à La Française AM

(NEWSManagers.com) - La Française Asset Management a nommé Marie Lassegnore en qualité de directrice des investissements responsables.

Dans ses nouvelles fonctions, Marie Lassegnore, rattachée au président Jean-Luc Hivert, coordonnera l’ensemble des initiatives ESG de la société de gestion, toutes classes d’actifs confondues et supervisera l’équipe de recherche fondamentale extra-financière. Elle avait rejoint la société de gestion en 2018 en tant que gérante de portefeuille crédit pour décliner la stratégie « transition climat » sur l’expertise crédit et a participé activement au développement de la méthodologie propriétaire « Low Carbon Trajectory ».

Avant de rejoindre la Française, Marie Lassegnore a exercé diverses fonctions chez Aberdeen AM entre 2013 et 2018, dont celles d'analyste obligataire et de portefeuille au sein de l'équipe crédit international. Elle a développé les stratégies bas carbone du gérant britannique. Elle a débuté sa carrière en 2012 au Crédit Mutuel CIC AM en tant qu’analyste quantitatif de fonds de fonds.

Laurent Jacquier-Laforge, responsable mondial de l'investissement durable, poursuit ses missions pour le compte du Groupe La Française, visant la promotion des initiatives autour de l’investissement durable, précise La Française AM dans un communiqué.

Laurence Marchal