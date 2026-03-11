Une publication scientifique confirme la position unique d’ABL Diagnostics avec le seul test Whole Genome HIV‑1 certifié CE‑IVD

Une validation clinique indépendante qui renforce le leadership d’ABL Diagnostics sur un marché mondial du génotypage VIH en forte croissance



Woippy, le 11 mars à 8 heures – ABL Diagnostics (Euronext : ABLD, ISIN : FR001400AHX6) annonce le renforcement de son positionnement dans la génomique du VIH‑1 à la suite de la publication d’un article scientifique évalué par les pairs dans Journal of Clinical Virology Plus . Cette publication valide les performances du DeepChek® Whole Genome HIV‑1 Genotyping kit, seul test de génotypage HIV‑1 couvrant l’intégralité du génome et certifié CE‑IVD dans le monde.



L’étude démontre que le séquençage complet du génome HIV‑1 réalisé avec la technologie d’ABL Diagnostics est parfaitement applicable en laboratoire de diagnostic de routine, qu’il fournit un profil de résistance exhaustif et qu’il détecte de manière fiable les mutations — y compris minoritaires — présentes dans toutes les régions du génome, notamment hors de la région pol, essentielles pour l’interprétation des résistances liées aux nouvelles classes thérapeutiques.