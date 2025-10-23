"Une possibilité que le cycle de baisses de taux de la BCE ne soit pas encore terminé" (DWS)

(AOF) - ''Il ne serait pas surprenant que la BCE maintienne le taux de dépôt à 2% jeudi 30 octobre. Divers commentaires continuent de suggérer que la BCE est bien positionnée. Par conséquent, aucun changement dans la communication n'est attendu. La dépendance aux données reste essentielle, sans engagement préalable concernant une quelconque orientation future de la politique monétaire. Jusqu'ici, tout va bien", introduit Ulrike Kastens, économiste Senior Europe chez DWS.

Cependant, il craint que cette position ne soit pas durable dans les mois à venir.

Si l'économie a fait preuve de résilience au premier semestre 2025, une stagnation semble probable pour la deuxième moitié de l'année, en particulier en raison du retard pris par la reprise du secteur manufacturier. Les évolutions politiques en France continuent également de représenter un risque pour l'économie, avertit Ulrike Kastens.

Qui conclut : "Le positionnement futur de la BCE dépendra aussi des nouvelles prévisions de croissance et d'inflation, attendues pour décembre 2025. Pour la première fois, des projections seront également publiées pour 2028. En tenant compte de ces éléments, nous pensons toujours qu'il existe une possibilité que le cycle de baisses de taux de la BCE ne soit pas encore terminé".