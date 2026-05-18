Une ouverture prudente attendue à Wall Street avec les tensions sur les taux

Les futures sur le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq 100 (-0,1%) augurent d'une ouverture prudente à Wall Street sur fond de tensions persistantes sur les marchés obligataires et dans l'attente de la publication majeure de Nvidia en milieu de semaine.

Les craintes inflationnistes, nourries par les statistiques américaines publiées la semaine dernière (dont un bond de 6% sur un an des prix producteurs en avril) laissant craindre des politiques monétaires plus restrictives, se répercutent sur les rendements obligataires.

Ainsi, le rendement des Treasuries à dix ans a atteint 4,60% vendredi et se maintient depuis proche de ce niveau, le plus haut depuis mai 2025, de nombreux analystes s'attendant même à ce qu'il grimpe encore, vers les 5%.

Chez Pictet Asset Management, Christopher Dembik se veut néanmoins rassurant à ce sujet et met en avant la liquidité abondante sur le marché, avec une masse monétaire mondiale en hausse d'environ 11% en rythme annuel.

"Avec un tel niveau de liquidité entrant dans l'économie et les marchés financiers, la probabilité d'une récession ou d'une crise financière est presque nulle", assure le conseiller en stratégie d'investissement.

Des données et des résultats attendus cette semaine

Seul l'indice du marché immobilier NAHB est attendu ce lundi au calendrier des statistiques, mais la fin de semaine verra paraître l'indice de la Fed de Philadelphie, les indicateurs avancés du Conference Board, ainsi que l'indice "UMich" de confiance des consommateurs.

La semaine sera aussi marquée par de nombreuses publications de résultats, comme celles des chaînes d'articles de bricolage Home Depot et Lowe's, des distributeurs alimentaires Target et Walmart, ou encore du constructeur d'engins agricoles Deere.

Les trimestriels de Nvidia attendus au tournant

Surtout, l'attention devrait se porter, mercredi soir, vers les trimestriels du géant des processeurs graphiques programmables Nvidia, véritable baromètre de l'IA, une thématique qui demeure un catalyseur majeur pour les marchés actions.

Dans une note publiée cette nuit, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, estime que cette publication pourrait marquer un nouveau sommet pour un secteur technologique américain actuellement en plein état de grâce.

"Nous estimons que les valeurs de la tech pourraient encore bondir de 10% à 12% d'ici la fin de l'année, à mesure que le marché prendra la pleine mesure de l'ampleur historique de la 4e révolution industrielle en cours", souligne le professionnel.

Un mariage géant dans le domaine de l'énergie

En attendant, l'actualité des valeurs est dominée ce lundi par l'annonce d'un accord entre NextEra Energy et Dominion Energy en vue de fusionner leurs activités dans une transaction entièrement en actions, s'élevant à 66,8 MdsUSD.

Cette fusion donnera naissance à la plus grande entreprise de services publics d'électricité régulés au monde, consolidée par la première plateforme d'infrastructures et de développement énergétiques d'Amérique du Nord.

Régulée à plus de 80%, la nouvelle entité gérera environ 10 millions de comptes clients à travers la Floride, la Virginie et les deux Carolines. Elle affichera une capacité de production de 110 gigawatts (GW) issue d'un mix énergétique diversifié.