Une ONG accuse Nestlé d'avoir ajouté plus de sucre dans les produits pour nourrissons vendus en Afrique

par Alexander Marrow

L'ONG suisse Public Eye a accusé mardi Nestlé NESN.S de vendre en Afrique des céréales pour nourrissons dont la teneur en sucre est plus élevée que dans les marchés développés, et de faire ainsi preuve de double standard, des affirmations que le géant des produits alimentaires a qualifiées de trompeuses et infondées.

En collaboration avec des organisations de la société civile en Afrique, Public Eye a collecté près de 100 produits de la gamme de céréales instantanées pour nourrissons Cerelac de Nestlé et a déclaré avoir constaté, après analyse en laboratoire, que, contrairement aux marchés européens, plus de 90% des produits contenaient des quantités élevées de sucre ajouté.

Public Eye a constaté que la portion moyenne analysée contenait près de six grammes de sucre ajouté, soit le double de la quantité détectée en Inde, le marché clé de Cerelac.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces conclusions. Nestlé a déclaré que les niveaux de tous les types de sucres ajoutés dans ses céréales pour nourrissons étaient bien inférieurs à ceux fixés par l'organisme international de normalisation alimentaire, le Codex Alimentarius.

"Il est trompeur et scientifiquement inexact de qualifier les sucres provenant des céréales et naturellement présents dans les fruits de sucres raffinés ajoutés aux produits", a déclaré un porte-parole de Nestlé.

"Si nous excluons les sucres provenant d'ingrédients tels que le lait, les céréales et les fruits, nos céréales pour nourrissons Cerelac ne contiennent pas les niveaux de sucres raffinés ajoutés mentionnés dans le rapport", selon le porte-parole.

En avril 2024, Public Eye a rapporté que Nestlé ajoutait du sucre à ses aliments pour bébés vendus dans les pays à faible revenu, dont l'Inde, mais pas sur les marchés européens, ce qui a conduit à une enquête de l'autorité indienne de régulation alimentaire. Le rapport de mardi réitère cette affirmation, en se concentrant sur l'Afrique.

Dans une lettre ouverte datée du 17 novembre, le Réseau international d'action pour l'alimentation infantile (IBFAN) et 19 organisations de la société civile de 13 pays africains, dont le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont exhorté le directeur général de Nestlé, Philipp Navratil, à mettre fin à ce qu'ils appellent une politique de deux poids deux mesures concernant les sucres ajoutés dans les aliments pour bébés vendus en Afrique.

"Nous n'avons pas de double standard, notre approche de la nutrition est la même dans tous les pays", a déclaré Nestlé dans un communiqué. "Nous traitons tous les enfants de la même manière, quel que soit l'endroit où ils se trouvent".

Nestlé a indiqué accélérer le déploiement mondial des variantes sans sucres ajoutés qui sont déjà présentes dans 97% des marchés de la société.

"Notre objectif est d'atteindre 100% d'ici à la fin de 2025", a déclaré Nestlé.

(Reportage Alexander Marrow, Mara Vilcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)