Une nouvelle pièce de théâtre au Danemark retrace le boom de la perte de poids de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une pièce de théâtre examinant l'ascension fulgurante du géant danois des médicaments amaigrissants Novo Nordisk NOVOb.CO sera jouée pour la première fois samedi dans un théâtre situé à l'extérieur de Copenhague.

"Le veau d'or" raconte l'histoire d'August et Marie Krogh, le couple danois qui a fondé Nordisk Insulinlaboratorium en 1923, un précurseur de Novo Nordisk, aujourd'hui évalué à 200 milliards de dollars.

À son apogée, la capitalisation boursière de l'entreprise était supérieure à l'ensemble de l'économie danoise. Aujourd'hui, l'entreprise se bat avec son rival américain Eli Lilly pour dominer le marché mondial des médicaments contre l'obésité.

"Il s'agit d'une partie de notre histoire commune, celle de ces deux scientifiques qui obtiennent de l'insuline au Danemark et déclenchent cette énorme boule de neige qui devient Novo Nordisk", a déclaré Nicolei Faber, metteur en scène de la pièce, à Reuters, ajoutant que la pièce avait été réalisée sans la participation de Novo.

La deuxième partie explore l'évolution du fabricant de médicaments en un géant mondial grâce à ses médicaments GLP-1 Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le traitement du diabète.

L'entreprise est devenue la valeur la plus élevée d'Europe en juin 2024, avant que l'intensification de la concurrence et le ralentissement de la croissance ne l'amènent à annoncer des plans de suppression de 9 000 emplois dans le monde, dont 5 000 au Danemark .

"Tout le monde a un lien avec Novo Nordisk et la pension de tout le monde a des actions dans Novo", a déclaré Sebastian Henry Aagaard-Williams, un acteur de la pièce, qui sera jouée au théâtre Mungo Park à environ 30 km (19 miles) au nord de Copenhague.

Mais si les médicaments GLP-1, largement promus, se sont avérés efficaces pour la perte de poids chez de nombreuses personnes, ils sont également coûteux et peuvent nécessiter un traitement continu, ce qui pose des dilemmes aux patients, aux assureurs et aux systèmes de santé publique.

"Produisent-ils ces médicaments pour gagner de l'argent ou pour aider les personnes malades? Et où est l'équilibre entre ces deux choses?", a déclaré le metteur en scène Faber.

Novo affirme que ses médicaments ont des effets bénéfiques importants sur la santé, qui pourraient contribuer à réduire les coûts des soins de santé à long terme, et a défendu les paiements aux professionnels de la santé américains, estimant qu'ils étaient nécessaires à la recherche, à l'éducation et à la sensibilisation au problème de l'obésité. L'entreprise a refusé de commenter la pièce.