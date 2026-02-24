Une nouvelle indication aux Etats-Unis pour le Dupixent de Sanofi et Regeneron
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:49
Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le Dupixent pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique (AFRS) ayant des antécédents de chirurgie sino-nasale.
Cette autorisation est intervenue dans le cadre d'un examen prioritaire, un examen réserve aux médicaments qui représentent des améliorations à potentiel significatif en termes de traitement, de diagnostic ou de prévention d'affection graves.
Le laboratoire français précise que cette approbation élargit les indications approuvées dans les maladies sino-nasales pour inclure l'AFRS ainsi que la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.
La FDA s'est basée sur une étude de phase 3 qui a révélé une amélioration de 50% des scores d'opacification des sinus à la semaine 52, contre 10% pour le placebo.
Valeurs associées
|80,9400 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
