Une nouvelle indication aux Etats-Unis pour le Dupixent de Sanofi et Regeneron
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 15:49

Sanofi a annoncé que son traitement star Dupixent, développé avec Regeneron, avait été approuvé aux Etats-Unis comme le premier et le seul médicament pour la rhinosinusite fongique allergique.

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé le Dupixent pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 6 ans et plus atteints de rhinosinusite fongique allergique (AFRS) ayant des antécédents de chirurgie sino-nasale.

Cette autorisation est intervenue dans le cadre d'un examen prioritaire, un examen réserve aux médicaments qui représentent des améliorations à potentiel significatif en termes de traitement, de diagnostic ou de prévention d'affection graves.

Le laboratoire français précise que cette approbation élargit les indications approuvées dans les maladies sino-nasales pour inclure l'AFRS ainsi que la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.

La FDA s'est basée sur une étude de phase 3 qui a révélé une amélioration de 50% des scores d'opacification des sinus à la semaine 52, contre 10% pour le placebo.

